雲林縣政府建構失智症社區安全照護網，讓「失智列車」再減速。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣近2年失智者未使用長照服務約占5成，且多由家人照顧，照顧人力也因少子化影響更加缺乏，雲林縣政府21日響應9月21日國際失智症日，在縣政府大廳舉辦「減速吧！失智列車」記者會，強調失智已成為重大社會議題，將透過各局處具體的失智照護網絡，讓民眾更了解失智症及相關資源的運用。

雲林縣截至今年7月人口統計顯示，65歲以上老年人口數占率達19.94％，即將邁入超高齡社會；另失智人口數推估達1萬1641人，為減速失智症帶來的衝擊，雲林縣政府各局處積極推動並整合失智照護網絡服務。

雲林縣長張麗善表示，據統計，全台每5人就有1名失智長輩，且情況愈來愈嚴重，如何延緩與控制失智是當務之急，藉由縣府各局處以具體的行動方案及失智照護網絡服務，讓民眾更了解失智症及相關資源如何運用，協助失智者有尊嚴、自主、平等地幸福過日子。

另外，透過專業協助提供藥物及非藥物治療，控制、延緩失智病程及失能發生，藉由建構完善的失智症社區安全照護網，讓失智這輛「失速列車」能更有效減速。若身邊的親友有失智照護需求，可撥打長照服務專線1966諮詢。

張麗善說，目前雲林已完成布建5家失智共照中心，提供失智個案家屬醫療諮詢、資源轉介，以及培訓失智照護人才；20鄉鎮市共有21個失智社區服務據點，讓失智者於社區使用長照服務延緩退化及失能，並讓失智照顧者有可近性的資源，獲得共伴照護及喘息機會。

縣衛生局指出，將持續鼓勵輔導縣內醫院成為失智友善醫院，並透過長照整合服務，讓失能的失智者透過長期照顧管理中心評估後，依其失能等級及需求，由社區整體照顧服務中心連結長照服務。