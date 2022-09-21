北市府明年將重新發放重陽敬老禮金，首年每人1200元，預算約6.22億元，社會局研擬比照現行敬老儲值金，以敬老悠遊卡靠卡方式發送，更編列330萬的敬老金行政作業費，預算審議時遭藍、綠議員反對，認為應採現金等多元方式發放，而非替悠遊卡公司衝業績，台北市社會局表示，發放方式仍未決定，未來仍依實際執行政策做滾動式調整。

依台北市重陽敬老禮金致送自治條例，敬老禮金應採多元方式發放，如每年重陽節前以轉帳方式匯入受領人指定郵局、市庫代理金融機構帳戶、敬老卡或悠遊付帳戶等，議員王浩就質疑，依照自治條例，發放方式應是多元，「但現在變成一元」。

市議員許淑華也質疑，為什麼一定要用悠遊卡？市政府是在幫悠遊卡衝業績，包括之前的愛心卡、台北通全部在衝業績，但悠遊卡公司沒有成長，只靠市府一直衝，現在發敬老禮金，還要給悠遊卡公司170萬系統維護費，為什麼不發現金呢？

民眾黨議員林國成認為，不管是發現金或是靠卡， 都需要作業費，這牽涉下一任市長，預算可以給，讓市府作業，但發放方式要多元化一點。

而市議會民政委員會召集人陳政忠指出，敬老禮金自治條例的立法精神，不是今年用悠遊卡、明年換發現金，而是尊重長者同時兼顧多元化，乾脆請里幹事做問卷勾選，才是敬老、不影響長者權益。至於要發1200元，或從前的1500元？陳政忠表示，未來將提到大會討論，設法以市長的二備金補足差額300元。

台北市社會局表示，有關明年編列重陽禮金發放作業相關費用的編列方式，是以綜合評估各種發放方案之便利性、跳脫傳統人力調查，朝向資訊化及節省人力資源等各種因素綜合考量下初步估算。

目前社會局雖規劃朝一般長者以敬老卡靠卡儲值方式編列，人瑞維持親送及中低收低收長者以轉帳方式辦理。不過編列的行政費用為未來還是會依實際執行政策做滾動式調整。