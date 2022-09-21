升息恐引發經濟衰退憂慮，周二美股四大指數皆墨，周三台股開跌31.96點報14517.34點，市場關注美國聯準會(Fed)利率升息結果，上午11時後跌幅擴大，收盤最後半小時更摔至14384.11、大跌165.19點，14500、14400大關盤中接連告失，一度跌破9月7日14397.12點前波低點，創下兩個月以來新低，尾盤14400失而復得。周三終場，加權指數下跌124.78點或0.86%，報14424.52點，成交量略增1774.45億元，但量能仍未顯著擴增；櫃檯指數下跌1.73點或0.91%，報188.31點，成交量452.83億元。

權值股台積電(2330)午後摔至468.5元，收跌5.5元或1.15%，報471元，聯電(2303)同樣下挫1%報39.6元。力積電(6770)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)也都跌勢作收，晶圓代工廠世界(5347)遭外資砍評等、目標價，周三股價也下滑3.32%；面板雙虎賣壓出籠，群創(3481)、友達(2409)跌幅分別為2.15%、1.75%。而聯發科(2454)表現相對抗跌，雖然午後翻黑仍以605元平盤收場。

高價股方面，7字頭以上僅三檔收紅，力旺(3529)逆揚上漲3.14%，亞德客-KY(1590)、嘉澤(3533)也收小紅。而股王股后信驊(5274)、大立光(3008)則下跌約1%，股后大立光更跌破1990元，旭隼(6409)、世芯-KY(3661)、緯穎(6669)、祥碩(5269)、AES-KY(6781)等股價均滑落。

上市類股僅兩族群收紅，由台玻(1802)領軍的玻陶大漲逾2%最拉風，航運也漲0.2%，成交占比更大增7.51個百分點至14.99%，其中中航(2612)飆上39.3元漲停，慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、萬海(2615)等也漲幅強悍，長榮(2603)跌幅則類股最烈，以166.5元創減資後新低收場。金融盤中跌幅加劇，金融類指收跌0.51%，生醫、半導體、電子、光電、鋼鐵、電子零件皆下挫1%以上，電腦周邊下跌1.5%最劇。成交比重，電子零件略降、失守1成占比；電子、半導體比重分別下跌1、0.5成，仍守住5成、2成占比。

電力供應如上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)相對有電，解封概念股也有戲，雄獅(2731)、燦星網(4930)、山富(2743)等股表現強勢，復甦題材激勵的六角(2732)衝上130元漲停價、續飆去年4月中以來近17月高價，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)則回神收持平。

美國聯準會升息在即，評估將會再度啟動強勢升息，台灣周四也將召開的央行理監事會，升息步伐也可望同步，而周五金管會證期局也將召開股期市會議，限空令穩台股政策也將提出討論，市場關注救市措施，金管會主席黃天牧周三出席活動時也表示，穩定資本市場金管會備有一些措施，會看不同市場情況做適時處理。

第一金投顧提到，美台本周接連召開貨幣決策會議，市場觀望氣氛濃厚，預計台股維持震盪格局。近期操作難度加大，嚴控資金水位不可躁進，選股可挑選產業趨勢向上、低本益比、升息受惠股與地震重建概念股，伺機逢低布局。