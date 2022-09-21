因準確預言2008年全球金融危機而獲得「末日博士」（Dr Doom）稱號的著名經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）警告，今年底美國乃至於全世界將面臨「漫長且醜惡」的經濟衰退，這樣的惡劣情勢可能持續到整個2023年，而華爾街股市可能大幅走跌。

Roubini Macro Associates董事長兼執行長魯比尼在接受媒體訪問時表示，即使是一場很普通的經濟衰退，標普500指數就可能下跌30%。如果如他預期發生了「真正的硬著陸」，那麼標普500指數可能下跌40%。

魯比尼表示，那些預期美國只會陷入溫和衰退的人，應該去看看企業和政府巨大的債務比。隨著利率升高和償債成本增加，許多殭屍機構、殭屍家庭、企業、銀行、影子銀行和殭屍國家都會完蛋，「到時候我們會看到誰在裸泳」。

魯比尼曾警告全球債台高築將拖累市場，他在最新的談話中表示，要實現2%通膨率，同時不讓經濟硬著陸，這對聯準會而言根本是「不可能的任務」。

他預期聯會本次會議將升息75個基點，11月和12月將各升息50個基點，使Fed基金利率到年底時達到介於4%～4.25%。然而通膨持續高漲，尤其是薪資和服務業的通膨，這意味著聯準會可能「別無選擇」，只能進一步升息，基金利率將因而逼近5%。此外，這場大流行、俄烏戰爭和中國清零防疫政策對供應面造成的衝擊將導致成本升高、經濟增長下滑，這將使聯準會目前的「增長衰退」目標變得難以實現，也就是很難做到光靠著在一段時間內讓經濟增長減弱及失業率攀升就能抑制通膨。

魯比尼認為，一旦全球陷入衰退也不會有財政激勵措施，因為負債累累的各國政府將用完銀彈。而通膨高漲意味著「如果你推出財政激勵措施，就會導致總需求過熱」。因此，魯比尼預期將出現1970年代那樣的停滯性通膨（stagflation），以及像全球金融危機那樣的龐大債務困境，他警告，這不會只是一場短短的、淺淺的衰退，這將是一場「嚴重、漫長而醜惡」的衰退。

魯比尼預期，視供應方面的衝擊和金融困境有多嚴重而定，美國和全球經濟衰退可能持續到2023年全年。在2008年全球金融危機期間，家庭和銀行受創最重，魯比尼表示，這一次，企業和影子銀子，如避險基金、私募股權投資公司和信貸基金將塌陷崩潰。

在給投資人的建議方面，魯比尼認為現在「買股票要謹慎，並提高現金部位」。儘管現金受到通膨侵蝕，但其名目價值（nominal value）還是零，但股票和其他資產可能會下跌10%、20%、甚至30%。在固定收益方面，他建議遠離長期債券，並從短期公債或TIPS等通膨指數債券來增加抗通膨的配置。