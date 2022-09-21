和泰車(2207)表示今年以來車用原物料成本仍持續上漲，加上全球供應鏈受疫情衝擊造成車用零件短缺，各項造車成本不斷攀升，日本原廠已無法完全吸收，故自2022年9月20日(含)起調整下列車款價格，調漲幅度2-7%。

和泰車各車款調整後，TOWN ACE漲價1萬元，漲幅達2%，建議零售價為50.9-57萬元；RAV4 HEV車款漲4.1-4.5萬元，漲幅3-4%，建議零售價為114-137萬元；SIENNA HEV漲10萬元，漲幅達4%，建議零售價為237-294萬元；GR YARIS漲11萬元或6%，建議零售價為196萬元；GR86漲11.2萬元或7%，建議零售價為164-168萬元。

針對TOWN ACE、RAV4 HEV、SIENNA HEV、GR YARIS四款車款9月20日以前已經下訂但尚未交車的顧客，仍將適用調漲前建議售價，即日起新訂的顧客，則需以調整後價格接單。GR86即日起以調整後價格接單，而已經下訂但尚未交車的顧客，則以交車當下實際售價為準。

除上述車型之外，其他國產及進口車款之零售價和泰仍在和廠家協商中，因此暫時無法公布相關訊息，若有進一步的消息，將會另行公布。