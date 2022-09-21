不少屋齡高的公寓都更後成嶄新大樓，一名網友抱怨，家裡是40年的老公寓，有建商和他們談都更，好不容易鄰居都簽下同意書，卻卡在一樓及頂樓的住戶說什麼也不願意簽約，導致都更案拖了一年多，讓他無可奈何上網尋求協助，網友表示，「一樓跟頂樓本來就比較有價值，不簽正常」。

原PO近日於PTT八卦版指出，家位於新北市，是一間40年的老公寓，這幾年不斷有建商和他們談都更都失敗，直到最近一年其他住戶都已同意並和建商簽約，只剩一樓跟頂樓的住戶打死不簽，導致整個案子卡死，他上網尋求網友協助，「有什麼辦法可以處理？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「建議你直接賣，否則你要等10年」、「才1年算什麼？ 我家卡15年」、「如果你家是5層樓公寓，的確1樓不點頭就動不了」、「1年而已，一堆談了7、8年還在的慢慢等」、「1年而已還有得耗」。

留言中不少人認為，公寓的一樓和頂樓相較於其他樓層更有價值，「一樓跟頂樓本來就比較有價值，不簽正常啊」、「一樓買的時候比較貴，其他層有幫忙出錢嗎？」、「不同意的原因在於一樓可當店面，頂樓頂加」、「以前公寓買一樓貴很多，再來是頂樓，買中間樓層的，現在跟人家講什麼公平」、「一樓價值比較高，所以想多拗，頂樓應該是有加蓋，所以也想拗」。