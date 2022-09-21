薛紀綱、焦凡凡首度合作，卻有相見恨晚的感覺。（三立提供）

楊小黎、陳家逵都是金鐘獎常客。（三立提供）

第57屆金鐘獎將在10月21日、22日舉辦，今（21日）舉辦星光主持人記者會，宣布將由薛紀綱、焦凡凡、陳家逵、楊小黎分別擔任「節目（綜藝）」、「戲劇」星光主持人，關於禮服的尺度？楊小黎今約焦凡凡說：「妳要帶長輩出來嗎？還是我們一起開叉到肚臍，或是我露上面、妳露下面。」大尺度的禮服，讓焦凡凡震驚不已。

除了身高170公分、體重63公斤的陳家逵外，其餘3人都在積極減重，原本體重71公斤的薛紀綱靠著戒酒、一天一餐的方式成功減重6公斤；現在體重52公斤的焦凡凡，雖已經減重6公斤，但仍想在典禮前再瘦4公斤；身高160，體重46的楊小黎說因為鏡頭會讓視覺增加6公斤，所以想再繼續瘦身，距離目標還有3公斤。

容易水腫的楊小黎表示每次遇到典禮活動，都會開始展開減肥行動，每天只吃兩餐，過5點就不再進食，食物方面傾向水煮、不吃甜食、不喝飲料，並堅持每天做30分鐘運動及瑜伽伸展，休假時也會找按摩師整骨、推脂，讓體態更好。

焦凡凡與薛紀綱首度合作，默契如何？焦凡凡說兩人一見如故，更有種相見恨晚的感覺，身高165公分的薛紀綱卻揶揄：「相見恨晚是針對身高的部分」，表示與身高156公分的焦凡凡搭配一起後視覺效果很好。

本屆金鐘獎首度分兩天舉辦，4人都表示贊同並希望能讓入圍者在紅毯上盡情分享心情、介紹作品，其中，主持兒童節目20年、入圍15次、拿過4座金鐘獎的薛紀綱更是感觸深刻，「就算走過這麼多次紅毯，被訪問的次數非常少，這一切終於拆成兩天，希望更多入圍者的心聲能被聽見。」