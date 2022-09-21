南二監大門外黑衣人高調接風還嗆警，警方已帶回12人、主嫌仍未到案。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

法務部矯正署台南第二監獄20日發生20多名黑衣人滋擾事件，蔡姓男子率眾為迎接假釋出獄的林姓男子，準備在大門外放炮慶祝遭制止後，竟對獄方、警方圍堵還以三字經嗆聲，南檢以組織犯罪、妨害公務等罪名核發拘票，已有12人到案，警方持續追查主嫌蔡男下落，林男也被列關係人通知到案說明。

33歲林姓男子因販毒、違反槍砲彈藥案被判刑9年6個月，已經執行70％，還有殘刑2年8個月，昨日帶頭接風的32歲蔡姓男子，因詐欺被判刑2年10個月，今年6月從南二監期滿出監，曾是林的獄友。昨日蔡男帶著小弟聚集在監外，擺放鞭炮、煙火想熱鬧迎接，林見蔡浩浩蕩蕩，還勸友人：「趕快收一收，別鬧了！」。

獄方制止勸離未果，請求警方前往處理，4名員警到場後，要求勿燃放鞭炮，蔡男等人拒絕還向警方叫囂，雙方爆發推擠，警方增派警力途中，一行人將煙火收拾後隨即鳥獸散，而整個過程被蔡男同夥錄影並po上網，台南地檢署得知後主動通知台南市警察局偵辦。

台南市警察局長方仰寧指示刑大成立專案小組積極查緝，並報請台南地檢署指揮偵辦，已查緝12名犯嫌到案。據了解，主嫌蔡男是台南鹽水地方頭痛的治安人口，目前尚未到案；而來自台中的林男被列為關係人，警方也已通知他到案說明。