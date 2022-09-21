陸美關係越趨對立，加上大陸實施嚴格的防疫封控措施，日本製造業正掀起「去大陸化」的趨勢，統計資料顯示，日企進駐大陸數量創下10年來最低。根據日經新聞報導，日本空調大廠大金工業計畫將節能相關核心零件留在國內自製，並要求供應商利用大陸以外的據點進行生產。除了大金外，日本汽車大廠本田、馬自達也考慮重組供應鏈，打算降低對大陸的依賴。

報導指出，大金考量地緣政治風險，正計畫在2023年內打造「去大陸化」供應鏈，即便沒有陸製零件、也能生產空調的供應鏈體制。雖然大金已在2021年將來自大陸的零件採購比重降至20%，不過今年受上海封城影響，部分產品生產因此減少，公司為了穩定產品供應，想建構無陸製零件也能生產的供應鏈體制。

報導提到，大金將特殊閥門等空調專用零件定位為「風險零件」，除了大陸之外，也將建構可從多個據點包括日本或東南亞等進行採購的體制。此外，大金也計劃自行生產節能相關等空調核心零件，該公司已開始利用位於日本滋賀縣的工廠、馬來西亞工廠自家生產印刷電路板，且計畫在大陸以外的多個據點自家生產馬達。

據報導，日本企業之前紛紛將生產據點、零件採購集中至大陸，日本財務省指出，2020年日本來自大陸的進口額達17兆日圓、佔整體比重26%，其中以家電、汽車零件依賴程度最高，但此現象已發生改變。

日本國內最大信用調查公司Teikoku Databank（TDB）指出，截至2022年6月，進駐大陸的日本企業家數為1萬2706家，與前次調查2020年2月相比減少940家，進駐數創下10年來最少。