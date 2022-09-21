大陸央視新聞用戶端報導，河北省唐山市中級人民法院21日宣判，上海市政府前副市長兼公安局長龔道安受賄7343萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣3億1942萬元）一案，被告龔道安依受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對龔道安受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

判決指出：1999年下半年至2020年7月，被告龔道安利用擔任湖北省荊州市公安局副局長，湖北省公安廳刑事偵查總隊重案偵查處處長、經濟犯罪偵查總隊總隊長，湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局局長，公安部技術偵察局副局長、局長，上海市政府黨組成員、副市長、市公安局局長等職務上的便利以及本人職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，非法收受相關人員財物共計折合人民幣7343萬餘元。

唐山市中級人民法院認為，被告龔道安的行為構成受賄罪。龔道安受賄數額特別巨大，為他人謀取職務提拔，利用職權插手案件辦理，依法應當從嚴懲處。龔道安到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，依法可以從輕處罰。