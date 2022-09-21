台北市仍有64所校園內有蔣介石銅像，違反促轉條例。民進黨台北市長參選人陳時中今指出，要依法行政移除，但不會強硬去做，要有相對的溝通。國民黨台北市長參選人蔣萬安說，他身為蔣家後代，肯定兩位蔣總統對於台灣這片土地的貢獻，拆除銅像絕對不是目前最迫切要推動的市政議題。

蔣萬安今天出席出席台北市商業總會座談會，會前受訪談到陳時中對於拆銅像的態度，他表示，自己身為蔣家後代，也是台北市長候選人，他肯定前總統蔣中正抗共保台的決心，以及前總統蔣經國革新保台的努力，而拆除銅像絕對不是現在市民朋友關心的議題，也絕對不是目前最迫切要推動的市政議題。

媒體追問蔣當選後會拆銅像嗎？蔣萬安指出，他肯定兩位蔣總統對於台灣這片土地的貢獻，接下來拆除銅像絕對不是為拆而拆，也要尊重包括校園空間規畫專業的判斷、決定。至於陳時中稱不強拆是對的決定嗎？他說，這是陳時中個人意見，這要問陳。

蔣萬安的父親蔣孝嚴自稱是蔣經國與章亞若的非婚生子，近日媒體人黃清龍將出書，書中專訪《我的父親郭禮伯》的作者郭貽熹，郭禮伯在病榻中告訴郭貽熹，章亞若親口說，雙胞胎（指蔣孝嚴兄弟）的生父是他。

對此，蔣萬安回應，他的家族史實在不應該成為選戰焦點，民眾關心的是對市政未來的發展，以及執政黨疫苗採購過程相關資訊要公開，這才是他及市民關心的議題。