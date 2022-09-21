苗栗縣長徐耀昌21日赴頭份后庄非營利幼兒園陪小朋友演練防災應變。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌21日赴頭份后庄非營利幼兒園陪小朋友演練防災應變，在聽到震災警報後小朋友們躲往桌子底下。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌21日赴頭份后庄非營利幼兒園陪小朋友演練防災應變，帶領小朋友們利用桌子保護身體。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌21日赴頭份后庄非營利幼兒園陪小朋友演練防災應變。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌21日赴頭份后庄非營利幼兒園陪小朋友演練防災應變疏散。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌21日赴頭份后庄非營利幼兒園陪小朋友演練防災應變疏散。（謝明俊攝）

921目前訂為國家防災日，鑑於近日發生花東大地震，苗栗縣政府在21日上午9點21分舉行全縣高中以下學校防災演練，苗栗縣長徐耀昌並前往頭份市后庄非營利幼兒園主持幼兒防災避難演練，親自帶著小朋友們示範遇到地震來襲時，先就近以課桌椅防護身體，待地震暫歇空檔，趕緊疏散到空曠處，保護大家安全。

921目前已被訂為國家防災日，由於近日花東地區才發生6．8級的強震，並且餘震持續發生，苗栗縣長徐耀昌指示所屬利用921當天，對高中以下至幼兒園的各級學校，舉辦防災避難演練，以防有需要時，能夠迅速反應自救。

21日上午9時，徐耀昌首先抵達頭份市后庄非營利幼兒園，陪同幼兒們一同演練遇到地震來襲時，立即躲在桌子底下來保護身體，並以雙手護住頭部。當9點21分時，由中央災害應變中心所施發的震災警報響起時，全體幼兒們在老師的引領下，立刻躲入桌子底下保護頭部，演練得有模有樣。

接著，地震暫歇，幼兒們在老師協助下戴上護頭套後，迅速往戶外空曠地區移動，由老師一一唱名點名，徐耀昌地陪同幼兒們躲往戶外，完成這些幼兒們人生第一次的防災演練。徐耀昌也希望小朋友們能記住防災自救的步驟，保護好自己，並協助他人。

稍後，徐耀昌轉往苗栗市小北百貨，與縣議長鍾東錦一同參加消防局與業者合辦的防災演練，演練的內是以店家將防災物資集中起來，設置專區，讓民眾一次購足防災物品，並加強災害應變知識及能力。

消防局並安排苗栗市文山國小學生一同參加演練，並由徐耀昌當場測試學生對防災保護裝備的用法，並叮嚀小朋友們回家轉告父母親，防災要做到超前部署，以防災害隨時降臨，自我保護。