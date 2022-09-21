台灣近日地震頻繁，不少洗腎病患擔心萬一在洗腎時遇到大地震怎麼辦？腎臟科醫師林軒任說，如果醫護人員不幸罹難或逃命了，患者可以用止血鉗夾住動靜脈端後，拿剪刀剪斷與機器的連接，然後插著針逃命，非到萬不得已的情況，不建議患者自行拔針，因為可能會造成大量出血或氣栓，影響到生命安全。

腎臟科醫師林軒任昨在臉書上發文表示，台灣最近這幾天頻繁發生地震，讓不少人嚇到，而他在低樓層工作也都能感覺到明顯的晃動，不少患者擔心，如果地震的時候，剛好正在洗腎應該要怎麼應對。

林軒任表示，如果只是小地震通常會讓患者繼續進行血液透析，但若地震規模較大，通常會由醫護人員來判斷現場狀況，決定是否要先暫停透析。如果要暫停透析，提醒患者千萬不要自行拔針，因為可能造成大量出血或氣栓的狀況，影響到生命安全。

林軒任指出，停止血液透析的正確步驟應是醫療人員關閉透析機台幫浦，接著用止血鉗夾住管路動靜脈端，分離機器與人體間的管路，然後針插著就趕快逃命，等到安全的地方後再拔針。不過，如果地震很大，醫護人員已經罹難或逃命了，患者可以用止血鉗夾住動靜脈端後，自己拿剪刀剪斷與機器的連接，除非真的找不到止血鉗或剪刀，才考慮自行拔針，且拔針以後要直接用力壓住針點來止血。

林軒任表示，使用腹膜透析的患者，大地震時請先停止機器透析，若是手洗患者，可跑至安全處再放液。短期內改為每天腹膜透析2次，早上使用2.5%Dianeal透析液，晚上使用7.5%Extraneal透析液。如果不使用Extraneal透析液，則改為早上用2.5%Dianeal透析液，晚上再次使用2.5%Dianeal透析液；早上使用2.5%Dianeal透析液，晚上使用4.25%Dianeal透析液。

林軒任也說，當完全不能進行透析，提醒洗腎患者要避免高鉀飲食，多攝取高熱量與高油脂的食物，但要避免過鹹的飲食，且每日限水500至1000毫升，也可以服用軟便或輕瀉劑，保持腸道暢通，避免便秘。另外，也可以預先準備緊急救難包，將一周的必要性用藥（高血壓、心血管疾病、糖尿病等）和降鉀藥粉都事先準備起來。