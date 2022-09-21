遠東商銀積極打造分行雙語環境有成，21日金管會主委黃天牧偕同國發會主委龔明鑫、財政部國庫署蕭家旗等官員，一起前往遠東商銀台北市承德雙語示範分行視察推動成果，由遠東商銀董事長侯金英、總經理周添財接待，並由個人金融事業群副總經理張小倩進行簡報及導覽說明。

遠東商銀表示，承德分行為該行第五家雙語示範分行，鄰近捷運劍潭站，連接圓山飯店、士林夜市、台北美術館及台北表演藝術中心，位於觀光軸線，且為大士林區生活圈之入口。外國人從該分行外牆布滿多國語言歡迎詞圖貼，自在走入分行，即可感受到友善歡迎的金融服務氛圍。

入內後更可從各項設施、服務、說明書、自動化服務區的英語標誌，及透過英語與第一線服務櫃檯人員輕鬆進行交流，無障礙取得在地金融服務。張小倩說明，外籍人士所需金融服務，根據雙語示範分行開辦以來的業務統計，以辦理存款最多、約占24％，其次為換匯及匯款占22％，轉帳占20％。

在視察過程中，外籍人士模擬臨櫃洽辦外匯業務，行員以流利的英語，從引導、說明到完成客戶服務，全程順暢。周添財指出，擁有雙文化經營團隊的遠東商銀，有感於本世紀以來，在科技一日千里與各國自由化措施的助長下，全球化成為世界經濟的關鍵現象，金融及資訊流通的藩籬逐漸消失，因而對政府推動2030雙語國家政策十分認同，並積極回應金管會鼓勵建置「雙語分行」的時代使命感。

三年來從行員的完整外語培訓到分行服務標誌規劃，全方位建構友善外籍人士的雙語分行環境，行內同時設置支援48國語言的雙向翻譯設備，以接待並服務來自非英語系國家的外籍移工及新住民。

黃天牧及龔明鑫除聽取遠東商銀對推動雙語分行及落實永續理念的簡報，並實地觀察、探詢以深入瞭解實施現況。張小倩並藉此機會，展示台北承德分行以永續發展故事為主題的創意特色，闡釋由財富管理十樂價值的「樂益」精神出發，從企業營運端具體落實永續發展理念，並以服務等候大廳所設計的ESG故事牆，傳達環保制服、環保贈品等製作流程，與客戶溝通環保愛地球，及與社會共榮的做法。