有網友近日帶著大白熊犬（庇裡牛斯山犬）外出，大白熊犬可愛的樣子瞬間擄獲餐車老闆娘的芳心，飼主將老闆娘餵食狗狗的影片上傳到臉書，33秒的畫面曝光後引發網友們暴動，忍不住直呼「我只看到大溝溝」。

老闆娘穿著低胸小洋裝，傲人的身材屬實把目光焦點都搶走了。（翻攝臉書有點毛毛的）

一名大白熊犬的飼主在臉書社團「有點毛毛的」發文表示，「我兒子到哪裡都可以蹭吃蹭喝」並附上一段33秒的影片，只見畫面中，一隻大白熊犬乖巧蹲坐在地上與餐車老闆娘握手互動，老闆娘穿著低胸小洋裝，手裡拿著一杯有餡料的飲品貼心蹲下餵食大白熊，開玩笑地說手有被狗含住，不過傲人的身材屬實把目光焦點都搶走了。

飼主將老闆娘餵食狗狗的影片上傳到臉書，33秒的畫面曝光後引發網友們暴動。（翻攝臉書有點毛毛的）

貼文曝光後引發網友們暴動，看完紛紛留言「目光都沒在看狗狗」、「太大了吧」、「平平都是狗，為什麼他比較幸福」、「我只看到大溝溝」、「我是女生也是一直看著那個女生，看第二次才把重心放到毛孩身上」、「這狗勾吃東西的影片我竟然看了一個小時，真是魔性啊」、「為什麼33秒影片看了3小時還是不知道狗狗到底吃了什麼」、「好大...我是說這狗狗」。