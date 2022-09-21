「全家」超商3日賣完，再度秒殺！造成全台男女老少瘋搶，供貨量賣爆！繼全聯量販店後，現在全家便利商店也能買到漢方變美養生茶，成為簡單日常！專攻都會年輕的時尚養生品牌「LABELLE 拉蓓養生茶」看準商機，以天然純淨為主要訴求，開發輕養生系列商品，漢方食材研究基底，結合西方專利生技公司，作為中西合併配方，創造8倍營業成長！茶包熱銷千萬，全新升級！唯一無茶精，100%純天然無化學添加「漢方變美養生茶」，身兼代言人及研發者的77老大表示：「我們也沒想過會造成全台瘋搶，這次即將進軍實體超商，特別拜託廠商追加產能備貨3倍，就是希望大家都能更方便的買到。」

(圖/業者提供)

喝罐裝茶竟然能『 調理體質』！效果不打折！舒緩情緒、動態閃纖，越喝越美麗！

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「LABELLE微笑甘麥茶」漢方神仙快樂茶

古法療癒的配方，清爽甘甜的口感，號稱喝一口就可以忘掉被劈腿的『失戀神湯』，使用《神農本草經》中的上品「麥門冬」，含大量氨基酸、維生素Ａ，多種營養物質能幫助降火、清心除煩、調理體質之外，擁有「生命之果」美稱的黑棗，含豐富膳食纖維與果膠能幫助消化，就連身旁的同事提案被退件，都最愛喝微笑甘麥茶了！喝了都說心情會比較好，ＣＰ值超高！

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「LABELLE纖妍玫瑰綠茶」纖盈靈動美妍茶

號稱幫台灣減掉6萬公斤的網紅中醫師77老大，網路經典配方100％神還原，富含天然維他命「紅棗」，維生素Ｃ是蘋果的90倍！熟話說「一日食三棗，百歲不顯老」，紅棗營養價值豐富搭配「天下第一養生茶」荷葉，大量纖維促使腸胃蠕動、幫助消化，能促進代謝，是代謝養生的好幫手。拉蓓辦公室的mini bar都擺滿滿，午餐時間人手一罐，公司愛運動的同事的最愛！超感謝老闆與77老大堅持研發，甚至有同事因此擺脫停滯期！

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讓一座城市變美變健康的發明，簡單時尚，養生一點也不難！

日前舉辦代言人活動，慶祝代言人77老大監製的「養生茶包」 首推出就暢銷千萬包！接續推出「精華飲」及「罐裝養生茶」並由「國民女神」林心如及「全民男友」許光漢接下代言。有兩位代言人的加持，拉蓓主打「簡單、時尚、輕養生」，調理體質，滋補養生，同時兼具美麗自信的品牌形象，大獲年輕族群青睞。代言人「國民女神」林心如說：「平常除了練瑜珈維持之外，就是會每天來一瓶，又很溫和，連生理期都能喝！」共同出席的代言人許光漢也表示：「利用空擋時間從事健身、爬山等運動來調節心情外，更是大力推薦一天一瓶養生茶當作保養，因身體疲勞也會連帶影響心情，補氣又能調節情緒的微笑甘麥茶就是很好的輕養生選擇。」兩款全新升級的純天然「漢方養生變美罐裝茶」，堅持天然熬煮，頂級漢方食材，足量有效配方，選擇PP後殺菌的瓶裝，確保精華原液濃縮100%還原、無糖、無添加，打破傳統有效的養生飲品，令人難以下嚥的印象，創造都會養生新風潮。

販售通路：

「拉蓓養生茶」目前銷售通路為「全聯量販店」及「全家便利店」，全台將近5000間銷售據點，預計9月中也即將在各大超商量販陸續上架。

拉蓓官網持續銷售中，欲官網購買網址：https://www.labelle.cc/