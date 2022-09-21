每個人嚮往的戀愛模式各有不同，有些人喜歡轟轟烈烈，有些人渴望細水長流。命理專欄《旺好運》分享12生肖喜歡的戀愛模式，其中生肖鼠追求穩定、生肖龍注重精神上的交流、生肖馬不希望對方干涉自己的自由。

【生肖鼠】

生肖鼠性格謹慎，連談戀愛也要一步一步慢慢來，凡事都會考慮周全後再行動。生肖鼠年輕時多嚮往轟轟烈烈的愛情，但隨著年紀增長，變得更加成孰後，就會發現穩定的愛情模式才是自己真心所望。

【生肖牛】

願意為了愛情犧牲奉獻與退讓的生肖牛，一直都很清楚自己想要的戀愛模式是什麼，那就是互相喜歡的兩個人能夠認定彼此、好好走下去，不要有太多變動。

【生肖虎】

生肖虎喜歡追求新鮮事物，勇於接受各種挑戰，期待旗鼓相當、棋逢對手的戀愛對象，而不是一強一弱的互補關係。生肖虎對自己非常有自信，所以對另一半的要求也相對比一般人還要高。

【生肖兔】

生肖兔喜歡彼此依賴、互相扶持的戀愛模式，會竭盡全力給另一半最大的鼓勵與支持。不過生肖兔敏感且依賴心種，談戀愛後眼裡就只有對方，容易忽視其它事務。

【生肖龍】

生肖龍表面上爽朗大氣，但內心十分細膩，談戀愛常常沒有安全感，因此他們很注重精神層面的交流，希望與對象成為互相理解的靈魂伴侶。

【生肖蛇】

生肖蛇頭腦聰明，凡事都能舉一反三，也因此他們喜歡與腦袋靈活、理解力強的對象交流，相處起來只要平淡溫馨即可，不需太轟轟烈烈。

【生肖馬】

生肖馬性格獨立，就算談戀愛也不希望對方干涉自己的自由，彼此能夠相互慰藉，又能各自有精彩的一片天，就是他們最渴望的戀愛模式。

【生肖羊】

生肖羊在感情方面十分熱情，總是喜歡黏在另一半的身邊，記得不要總是單方面地全然付出，多留意雙方相處的平衡，才不會因此患得患失。

【生肖猴】

生肖猴機智幽默、性格鮮明，因此喜歡有默契且個性互補的戀愛模式，認為只要雙方能夠接納彼此的缺點、融合優點，就能過得很快樂。

【生肖雞】

生肖雞性格真誠，對感情的看法也非常務實，喜歡愛情跟麵包都穩固的戀愛模式。不過生肖雞談戀愛後會想參與對方生活的全部，容易讓對方覺得沒有自由的空間。

【生肖狗】

生肖狗性格內向、不擅表達，談感情比較慢熱，一旦付出真心就不會輕易動搖，因此他們喜歡雙方都忠貞無悔的戀愛模式，偶爾來點小浪漫就心滿意足。

【生肖豬】

生肖豬樂觀善良，習慣把愛藏在內心深處，平常不會特別表現出來，因此他們喜歡細水長流的戀愛模式，若對方是個時時激勵、給予另一半幫助的人，就會讓他們產生向前的動力。