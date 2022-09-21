台灣因新冠肺炎疫情進行邊境管制，民眾已2年多無法出國，隨著全世界大多數國家已解封、走向與病毒共存，台灣是少數入境仍要隔離的地區，直到今日中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝才鬆口，解封有望在10月上旬實施。旅遊平台Booking.com公布最新的「出入境旅人搜尋趨勢」，顯示日本、美國和德國是台灣旅人出境熱門搜尋目的地前3名，前10名歐洲國家就拿下6個，顯見前往歐洲旅遊的熱度開始湧現。

許多台灣旅人都引頸期盼能踏出國門，外國旅客也期待能自由造訪台灣。Booking.com根據9月到10月底的後台數據整理「出入境旅人搜尋趨勢」，日本毫無懸念仍是台灣旅客最想前往的國家，緊接著是美國和德國。

前10名中，充滿流行文化的南韓和度假勝地泰國，分別位居第6名和第10名。值得注意的是，榜單上有6個目的地都位於歐洲地區，除德國之外，還有義大利、法國、西班牙、英國與瑞士，顯見前往歐洲旅遊的熱度開始湧現。

Booking.com再觀察想訪台的旅人所在地，排名中美國位居第一，新加坡和日本緊接在後，顯示這3國旅人最想來台觀光。從排名中也可看到，無論是德國、英國、法國，或是還是鄰近的印尼、馬來西亞皆榜上有名。

迎接旅遊熱潮強勢回歸，Booking.com希望讓國內外的旅人都能更輕鬆地再次體驗世界，因此現正推出年中大優惠，讓旅人可用於預訂下一趟旅程的住宿並享有至少85折，該折扣適用於2022年9月30日（含）前完成訂房和入住的訂單。