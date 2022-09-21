行政執行署副署長吳義聰（陳志賢攝）

法務部長蔡清祥（陳志賢攝）

成立21年的法務部行政執行署今天宣布，執行署自2001年1月成立，迄至今年8月止，執行績效已高達6228億3889萬2948元，其中追討滯欠大戶金額2718億4875萬463元。

行政執行署表示，近年來，執行署落實「執行有愛，公義無礙」精神，持續推動「防(拚防疫)拒(拒酒駕)惡(打惡虎)，展(展創新)護(護弱勢)助(助檢偵)」6大執行專案。

其中在辦理防疫專案方面，據執行署統計，全國13分署辦理防疫專案，自2020年1月30日至今年9月12日止，實際執行956件，有繳納金額件數636件，有效執行金額6196萬餘元。

至於辦理酒駕專案部分，執行署表示，自去年11月15日至今年9月13日止，有效執行1萬147件，執行金額2億4492萬126元。另執行交通違規部分，執行金額共13億4632萬2529元。

針對執行「滯欠大戶」專案，執行署自2001年1月1日起至今年8月31日止，向滯欠大戶追討總金額為2718億4875萬463元；另自2020年1月加強對滯欠大戶辦理拘管專案，迄今年8月止，拘提754件、管收87件，因經拘提、留置及管收後追討的金額3億3186萬1912元。

13分署辦理關懷弱勢專案，自2011年4月至今年6月止，合計7494件；各分署辦理檢察機關囑託專案，自2018年至今年9月16日止，受理案件數269件，變價金額5億3642萬餘元。