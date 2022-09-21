宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡上任以來，積極推動婦幼政策，為提升鎮立幼兒園公托功能性，減輕家長育兒壓力，故整合園區周邊環境資源，規畫新建具有未來前瞻性發展的幼兒園新園舍，以提高公共收托比例；吳秋齡說，希望能有更多符合幼兒需求的園舍環境，讓2歲至3歲幼童在安全、優質、多元的環境中快樂成長。

羅東鎮公所表示，整合鎮立幼兒園周邊的公有土地羅東鎮仁愛一段5地號，面積3006平方公尺，斥資7800萬元，規畫新建一座2層樓的幼兒園新舍，該工程獲中央補助88％，公所自籌款12％。

該工程由潘天壹建築師事務所設計，為2層樓的建築主體；1樓設置8個幼幼班活動教室，2樓則規畫2間混齡室內活動室、教具資源室及大型室內空間，其中大型室內空間除提供因天氣狀況實施幼兒大肌肉活動需求外，更兼具會議及教保員研習之彈性運用功能。

幼兒園園長林淑玲指出，該工程若順利招標成功，將於11月動工，2014年2月完工，同年8月開始招生作業，對象為2歲至3歲幼幼班128名，3歲至6歲孩童60名，藉此提升公共收托的比例，減輕民眾育兒的負擔。

吳秋齡表示，孩子是我們共同的未來與希望，0至6歲的幼兒托育與學前教育，是就任以來積極推動的婦幼政策之一，鎮立幼兒園秉持「以人為本」的理念，針對不同年齡層幼童規畫符合需求學習的環境，讓孩子們在安全、優質、多元的環境中，以達到健康成長、智慧學習、創新發展的教育目的。