民眾黨新竹市長候選人高虹安近日被周刊指控涉嫌抄襲，昨（20）日高虹安大動作秀出母校辛辛那提大學的回函反駁。一名女網友對辛辛那提大學感到好奇，詢問是否有其他校友可以介紹該校的特色、風氣，沒想到一名耶魯大學法律系的學霸，認為「學店」2字就足以代表該校，認為沒有什麼好討論的空間，引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，這兩天「辛辛那提大學」成為台灣的熱門話題，不過她只能從網路上查到一些老資料，像是成立於1819年、是美國第二古老的公立大學、學校排名等，美式足球似乎是該校全校性的活動，「好像在藝術領域／建築設計比較有名嗎？」希望能有校友介紹，辛辛那提大學是一所怎麼樣的學校。

對此，許多在美國留學過的人紛紛回應，「我Penn State（賓州州立大學）已經夠學店了，U of Cincinnati（辛辛那提大學）的排名還是我們兩倍，還研究所咧」、「文學院相關不錯，我記得有一兩個program（學系）是全美前三名，但高念的Engineering field（機械工程）很爛。這間就是重文組輕理工，但是念博士班哪有人在管排名的？」

另外有位耶魯大學法律系的男學霸表示，「學店，沒什麼好討論的空間」，讓許多網友紛紛忍不住留言，「學霸，我先跪個」、「哥説什麼就是什麼，我先跪了」、「大神來了」、「太電了哥」。

不過也有台灣人認為辛辛那提大學本來就是所不錯的大學，「聯發科董事長也是Cincinnati校友喔，也是台大畢業然後去Cincinnati」、「就是一所美國非常古老的大學！在美國排名中段，以美國來說不算是頂尖的學府，在商科、工程專業和司法專業算是頂尖的」、「藝術與設計領域的話，並非頂尖校系群，不過在留學角度算可接受範圍」。