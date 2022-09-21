今年證交所舉辦上市櫃公司的海外線上法說會，不論參加的台灣上市櫃公司或是外資投資者，數量都是歷來之冠，而參與協辦，並應邀在法說會上對於台灣及全球投資環境變動發表演說的寬量國際策略長谷月涵，在接受本報獨家專訪時，一一對於台股何時落底、外資對台股的最新看法，以及聯準會升息將引發全球投資環境如何變動，進行深入剖析，以下是專訪紀要：

問：這波台股下跌，您怎麼看？若和其他國家的跌幅相較如何？兩岸關係的變化是否為主因？

答：外資今年初以來賣超1兆多，的確是近幾年來最大的數字，但若和新興市場或日、韓股市相較，台股的跌幅並不會太大。台灣與日本、韓國並列為東北亞三大主要以製造業立足的出口國，但台灣卻是兩個國家裡跌最少的，因此我不認為兩岸關係的變化對股市帶來多大的衝擊。而且外資經歷1996年中共試射飛彈、2018年川普採取關稅制裁中國這兩個重大事件，對於兩岸關係的變化應對已經相當有經驗，當時大家都憂心台灣的未來，但這兩起事件之後，台股都有大多頭，其中2018年之後，甚至還為台灣帶動了供應鏈移轉到越南、印度等新南向商機。

外資從台灣和新興市場撤出，除了美元走強之外，負債率也是問題，因為從2008年至今，因為低利，加上新冠疫情，使得政府和民間企業的負債率都越來越高，而企業要用美元來還債，很多國家也要用美元來還外債，自然美元就會越來越強，這個趨勢才剛開始，我認為將持續好幾年的時間。

我認為，要解決過度舉債的問題，把利率調高勢在必行，而且我預期，由於負債率太高，因此利率上去之後，美國聯準會也不會馬上降息，至少會持續好幾年的時間。

問：您預期股市的底部什麼時候會看到？經濟的變化又是如何？可否也請剖析這兩者之間變化的連動關係？

答：目前還不是底部，年底可能會更低，另外，現在美國政府公債已有出現長短率倒掛的現象，通常這經濟衰退的前兆，聯準會也預期會經濟衰退，我認為未來半年內經濟的確會衰退，應會發生在明年第二季及第三季，但由於股市是經濟的領先指標，經濟衰退之前股市會提前反應，但經濟衰退時，股市反而反彈時機會更早。而倘若以歷史經驗來看，多頭持續期間會比空頭長得多，但空頭通常也會有一年半的時間，空頭是從去年12月開始的，因此預期到明年初應該已經到了「落底」的時機點，法人先前賣也賣得夠多了，接下來股市就算要跌，應該也跌不深。

不過，比起大盤指數下跌，我反而認為，真正要觀察的是「波動率」；現在的波動率很大，這是典型的空頭市場會出現的現象，尤其是最近二週，股市經常暴起暴跌，就是非常典型的空頭市場現象，由於資金變少，大家就緊張，因此更加買高賣低、逃跑。

問：可否談談外資現在對台股的看法如何？

答：外資現在評估台股，與其說看整個市場，不如說看個別的公司，現在外資大約90％聚焦在電子股，其中，80％都在看台積電，或是聯發科這類大型高科技股，但我認為慢慢的外資會開始把目標擴散到其他的產業領域，例如一些有潛力的中小企業，但還未上市櫃的公司，我們也發現，尤其是在現在空頭市場這個局面，有兩大領域仍非常讓外資投資者感到興趣，一是新經濟公司，主要以AI、軟體為主，另一則是生技公司。

很多生技公司仍未上市櫃，但已有相當的規模，而且在股市市況不佳的時候，這些未上市櫃公司的投資者，反而較不會受到股市波動的影響，因為唯一的價格就是募集新股時的定價，反而會有較好較穩定的價錢。

而若以上市櫃生技公司的表現來看，不僅相對抗跌，更重要的是現金進來了，與獲利相關的基本面已經漸漸展現出來，過去說的是理想，現在則是生技公司已經有新藥生產、也領了藥證，在市場銷售，這些與獲利、現金流有關的基本面已經實現，而且不論是比起香港，甚至美國那斯達克掛牌的生技股，台灣的生技股相對抗跌不少。

問：聯準會升息，除了影響股市之外，對全球投資環境的影響又是如何？

答：我認為，聯準會升息之後，為了解決長期負債率過高的問題，因此，即使經濟衰退，也不會馬上採取降息措施，所以股市一定會再盤整一陣子，但利率這麼高，接下來我覺得全球負債率太高的國家，或是公司，都會受到衝擊，而且會被雙重夾擊，因為不僅負債率高，另一方面經濟也會衰退，此時不是發生國家破產問題，就是金融危機，例如，2012年的歐債危機，並非沒有重演的可能，而且除了南歐的希臘、義大利等國，現在連北歐國家的外債負債率都很高，另外包括馬來西亞、阿根廷，也都是外債很高的國家，倘若去檢視其外債佔GDP比重，希臘快300％、義大利140％、法國230％、日本接近100％，但台灣才28％，因此，發生金融危機的可能性比起其他很多國家都要來得低，包括世銀也認為台灣相對安全。

問：您認為越來越多的國家採取貿易保護主義，使以往的全球化不再，這會產生怎樣的影響？另外，俄烏戰爭對於兩岸關係的演變，會帶來哪些啟發？

答：我認為，當全球化走向貿易保護主義之後，生產效率可能會降低、價格因此會上來，因此會雙雙產生通膨壓力及經濟衰退的問題。至於俄烏戰爭對兩岸關係的啟發，我想最大的意義在於，並非領土大就能取得優勢，經濟實力仍非常重要。

例如，中俄同盟對上美歐同盟，前者的領土的確大於後者，但倘若看經濟實力，則西方經濟體加總起來的經濟產出，是後者的7.8倍，懸殊由此可見，而要作最先進的科技或武器，也是要靠經濟實力而非領土多寡，特別是看到俄羅斯打烏克蘭陷入僵局，中國在是否對台灣動武的思考上，應該也會得到一些啟發，最近兩岸關係的緊張指數也有掉下來，也可說釋出某種訊號。