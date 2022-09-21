大陸「科學網」微信公眾號消息，「2022軟科中國最好學科排名」21日正式發布。榜單包括96個一級學科，各學科排名對象是在該一級學科設有學術型研究生學位授權點的所有大專院校，發布的是在該學科排名前50％的大專院校，共有484所大專院校的5035個學科點上榜。中國頂尖學科數量，北京清華、北京大學遙遙領先，中國人民大學位列第三。

如果以大陸全國前2％作為「中國頂尖學科」標準，共有91所大學的240個學科點入選頂尖學科。

北京清華大學以23個中國頂尖學科位列各校之首，北京大學以22個中國頂尖學科位列全國第二，中國人民大學以10個中國頂尖學科位列全國第三。復旦大學、上海交通大學和南京大學分別擁有9個、8個和7個中國頂尖學科，浙江大學、中國農業大學各有6個頂尖學科，北京航空航太大學、北京師範大學、武漢大學各有5個。

「雙一流」大專院校中，西北農林科技大學的農業資源與環境、植物保護以及武漢理工大學的材料科學與工程、西南財經大學的應用經濟學、雲南大學的民族學均首次入選頂尖學科。

非「雙一流」大專院校中，廣東外語外貿大學、南京藝術學院、青島大學、山西醫科大學、上海戲劇學院、西南政法大學這6所大專院校各有1個頂尖學科。其中，山西醫科大學的特種醫學首次入選頂尖學科。

按照上榜學科數量統計，浙江大學和中山大學各有59個學科上榜，領先大陸其他大專院校，四川大學緊隨其後，擁有58個上榜學科，清華大學、武漢大學、吉林大學、上海交通大學的上榜學科數也都超過50個。

非「雙一流」大專院校中，揚州大學的上榜學科數最多，共上榜37個學科。深圳大學、廣州大學、江蘇大學也都達到30個或以上。

從各省級行政區的上榜學科數量分布看，北京占絕對優勢，在各層次的學科數都居大陸全國第一。上海前2％的頂尖學科數、前5％學科數、前10％學科數均位列大陸全國第二，優勢明顯。

江蘇的前50％學科數位列大陸全國第二，彰顯了名副其實「高教大省」的整體實力。湖北、陝西、四川等省的頂尖學科數量都處於大陸國內前列。廣東、山東、浙江的上榜學科總數優勢明顯。