楊男與葉男在同家公司當保全，兩人在2020年間在警衛室發生口角，葉男揮拳毆打楊男右臉頰近眼處1拳，楊男當天被送醫診斷為頭部外傷及右眼挫傷，但視線有浮動黑點及閃光，經追蹤治療，診斷為視網膜剝離合併裂孔，並在3個月後進行手術治療恢復後，提告求償。法官認定毆打與視網膜剝離有關，判賠76萬餘元，可上訴。

保全人員楊與葉男，2020年10月7日凌晨1時許在警衛室上班，雙方因冷氣問題發生口角，葉朝楊的右臉頰靠近右眼處毆打1拳，打壞楊的眼鏡，並導致頭部外傷合併右眼角挫傷、右顎關節疼痛、眼睛紅腫泛血絲等傷害。

因楊男視線持續有浮動黑影及閃光點，而轉院追蹤就診，在同年12月30日診斷右眼視網膜剝離合併裂孔，經中國附醫在2021年1月16日做玻璃體手術，術後視力恢復，楊男提告求償醫療費、不能工作損失、精神撫慰金及勞動能力減損等386萬餘元。

葉男否認打人、全部撇清，辯稱楊在案發後僅診斷為「頭部外傷合併右眼角挫傷」，在3個月後就診才診斷出「視網膜剝離」，視網膜剝離是楊本身高度近視引起，且術後視力比之前更好，受傷程度還可工作，辭職也與他無關。

法官函詢中國附醫，院方回覆認為，在創傷後1個月至8個月內，有30％至50％機會導致視網膜剝離，認定視網膜剝離與遭毆打傷害有關。此外，術後必須長達3周採趴姿，認定有22天工作損失；依醫院鑑定勞動能力減損為7％，認定終身勞動能力減損58萬餘元，另精神慰撫金14萬元等，得請求賠償76萬餘元。