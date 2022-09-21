《布袋戲金曲歌唱大賽》將在9月22日舉辦（17LIVE提供）

布袋戲曾在台灣「轟動武林，驚動萬教」，但隨著科技的發展及娛樂的多元化，布袋戲漸漸消失在年輕世代的視野中，為發揚布袋戲文化，17LIVE與雲林縣政府、霹靂布袋戲重磅合作，一起合辦「2022布袋戲金曲歌唱大賽」並邀請到兩位唱將級評審坐鎮，一位是製作、演唱了無數的布袋戲經典音樂的金曲歌王荒山亮，另一位則是在《夢想Sing樂園》講評常常一針見血的毒舌老師卓義峯。

霹靂迷口中的「亮哥」荒山亮，與霹靂合作前後有16年時間，說自己近期布袋戲的作品較少，希望將來還有機會合作，荒山亮這次擔任評審希望能夠聽到更多年輕的聲音，也希望能為布袋戲歌曲找到傳承的新一代，提醒參賽者們音色和歌唱技巧以及感情的投入都很重要，比賽想致勝首要做到「不要緊張！」和霹靂布袋戲有著很深厚的緣分及情感，荒山亮希望布袋戲能一直受到年輕族群的歡迎，也希望音樂上能夠再突破、創造新的流行。

評審卓義峯意外是布袋戲劇迷，他表示最早的印象是小學的時候要趕回家看雲州大儒俠，高中的時候有同學家開錄影帶出租店，那時候跟著同學看了聖石傳說，布袋戲歌曲搭配戲中畫面及人物特性、聲光音效的氣勢跟氛圍感較重，主唱者必須更深入角色，卓義峯透露台語咬字與氛圍感的拿捏會是他評分時看重的重點方向，這次接下評審任務，希望自己能為傳播布袋戲這樣的台灣文化盡一份力，希望能多參與了解，對於布袋戲歌曲卓義峯也躍躍欲試：「如果有機會能與布袋戲一起合作歌曲，一定會參與！」

即將在複賽中一決勝負的16位選手中臥虎藏龍，有出戰歌唱比賽人人怕的大魔王陳韻喬、樂團主唱孟璇、受爸爸愛看布袋戲感染而走上國樂之路的二胡達人敬芯炫音二胡、剛加入霹靂布袋戲團隊為許多角色配音在霹靂圈有「呆之聲」名號的阿呆、還有參賽經驗豐富曾是翁立友同期生的歌唱比賽奪獎常勝軍、甚至有因參加霹靂舉辦活動而結識了老婆的男戲迷等各路歌唱好手，如果關切這次布袋戲金曲爭奪戰況，9月22日（四）18：00敬請鎖定《夢想17唱之布袋戲金曲歌唱大賽》複賽。