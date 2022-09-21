國民黨台北市長參選人蔣萬安近日猛攻民進黨台北市長參選人陳時中疫苗採購爭議，陳時中今天形容蔣萬安未經理性判斷就採用他人策略、有錯誤認知，講話「像起乩一樣」。蔣萬安回嗆陳「見笑轉生氣」，蔣也揶揄，蔡英文總統要見慈濟的證嚴法師，總統要如何解釋陳時中稱慈濟被利用？

國民黨今告發陳時中，告發民進黨台北市長參選人陳時中瀆職，要求政府應公布單劑疫苗的採購價格。陳時中稱結果不是蔣萬安去，蔣萬安今天下午出席出席台北市商業總會座談會時解釋，疫苗這件事情就是用黨團提出告發，他就是黨團成員，「所以也代表了我」。

對於陳時中抨擊他的說法，蔣萬安則反批，對於惡意的抹紅、抹黑慈濟團體，陳時中不發一語，對於民眾真正關心的公共議題包括疫苗採購，陳時中卻見笑轉生氣。

蔣萬安酸說，蔡總統今天要見慈濟的證嚴法師，蔡總統要如何解釋，陳時中說慈濟被利用，他質疑，其實真正不理性的行為，反而是當民眾希望公開透明、了解錢被用到哪裡去，結果指揮官卻一再隱瞞，而且為特定的廠商護航，其實要解決民眾的疑慮非常簡單，衛福部就公開所有的疫苗資訊，受外界的公評。

另外，蔣辦才說陳時中防震都更臨時抱佛腳，陳時中今天說早就提出居安思危，我其實很早就在許多場合、也透過記者會，到信維整宅時也提出對危險建物、歷史背景的整宅公辦都更，也提出三支箭「早進場、擴量能、增彈性」；也特別針對這幾年地震、23年前921大地震提出防災概念政策，未來會持續端出政策牛肉，讓市民了解他對台北市政有具體擘畫願景與計畫。