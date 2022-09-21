近年來隨著房價高漲，以往推案主力都在中大坪數的豪宅建商，為控制總價，紛紛把預售新案坪數縮小。根據內政部預售實價登錄最新資料統計，今年前三季，西屯區共有1,151筆交易，其中僅有76筆交易移轉總面積超過80坪，占比僅6.6％，中大坪數預售產品明顯銳減。

預售案不僅坪數縮水，且完工期程冗長，讓許多偏好大坪數生活空間、且想即買即住的富豪，紛紛將目光轉向七期成屋市場，帶動包括「國泰層峰」、「龍寶謙臻邸」、「慶仁林境」等成屋案，因每坪單價約在5、6字頭，成為CP值極高的置產焦點。

另外，進一步統計預售產品超過百坪的交易量，更僅有18筆，占比1.56％，小坪數產品已成為台中房市新主流！

若統計成屋實價登錄，今年前八月，台中市西屯區百坪以上住宅大樓共有223筆交易，已連續兩年突破兩百筆，相較108年的159筆大增40％。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，以七期為例，預售新案如「懋榮FREEDOM」、「鉑金愛悅」、「市政新銳」等案，幾乎都規劃50坪以下，甚至有20多坪2房產品，且每坪單價上看8字頭；反觀百坪以上成屋不乏5、6字頭單價，且不少是一線品牌加持的個案，尤其富豪大多習慣透天及大坪數的生活空間，自然帶動大坪數豪宅成屋案的詢問度及交易量。

位在素有「七期名人巷」美譽的市政北二路與惠中路口的「國泰層峰」，由華人建築巨擘李祖原操刀設計，規劃均質132坪產品，為區域少見大坪數具標配之產品，憑藉國泰品牌魅力與堅實營建品質，深獲頂級客層喜愛，自109年以來已有23筆的成交，目前全案僅剩一戶，並含千萬裝潢，即將完銷。

此外，位於七期南側、惠中路及大墩七街口角地的「慶仁林境」，規劃88坪單層雙併產品，該案規劃地上17層、地下3層，總戶數28戶豪宅產品。據悉，目前已購客多為企業主，看中其單純均質的環境，且能大面開窗、全面擁綠的住家環境，甚至有購屋客一次購入兩戶、合併使用。

冠德建設與龍寶建設攜手打造的七期成屋豪宅「謙臻邸」，規劃155坪大坪數格局，全戶高規格精裝修，包括德國Miele烤箱、蒸爐、洗碗機及德國Liebherr隱藏式冰箱，並採用全室大金空調、石材地坪及全熱交換器等配備，完善規劃與貼心空間細節，提供高資產族群最優越的生活體驗，磁吸豪宅客目光。