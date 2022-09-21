勤業眾信（Deloitte）稅務部資深會計師陳建宏指出，國稅局目前除了鎖定知名賣家加強稽查外，財政部也於今年8月8日修正發布「稅籍登記規則」及「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」，規範網路銷售營業人應公示稅籍暨保存交易紀錄及登記新制輔導事宜，並自2023年1月1日起實施。

陳建宏提醒營業人，稅籍登記有三大規則新制，包括稅籍應登記項目新增「網域名稱、網路位址及會員帳號」；網路銷售網頁及相關交易應用軟體或程式清楚揭露「營業人名稱」及「統一編號」；網路平台以電子方式供他人銷售貨物或勞務，應負保管及提示會員交易紀錄之協力義務。

根據營業稅法第30條規定，營業人申請稅籍登記之事項有變更，應於事實發生日起15日內向國稅局申請變更稅籍登記。

因此，營業人自2023年1月1日起辦妥稅籍設立登記後始從事網路銷售，或2022年12月31日以前已辦妥稅籍登記且至2023年1月1日仍有從事網路銷售，或2022年12月31日以前已辦妥稅籍登記而於2023年1月1日以後始從事網路銷售，均應申請變更登記增列前揭網路銷售應登記事項。

對於2022年12月31日以前已辦妥稅籍登記且有從事網路銷售之營業人，依修正後規定應於2023年1月1日至同年月15日間辦理變更登記增列網路銷售應登記事項。

為了讓營業人有充分時間辦理，財政部並已訂定自2023年1月1日至同年4月30日止（計4個月）為輔導期間，該期間內未依規定辦理者免處行為罰；輔導期屆滿後（即自2023年5月1日起），該等營業人未依前開規定申請變更登記者，將依營業稅法第46條第1款有關未依規定申請變更登記之規定處罰，其處罰除通知限期改正或補辦外，並處1,500～15,000元以下罰鍰；屆期仍未改正或補辦者，可按次處罰。