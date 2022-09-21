數位金融服務再進化，台新銀行跨界攜手信義房屋，運用API串接技術，於信義房屋官網推出快速「線上房貸試算」服務，信義房屋新成交會員進入官網「線上房貸試算」專區，輸入房貸需求，一分鐘即可獲得可貸額度、手續費、寬限期等初步試算結果，期協助購屋族安心成家。

台新銀行表示，全球主要央行利率政策轉為鷹派，台灣今年也連兩季升息、累計1.5碼，房貸族開始緊張，隨著房貸利率上升，購屋負擔恐怕加重，在選擇房貸時，更加重視精打細算，希望取得好的利率條件或較精準的試算結果避免吃虧。配合房貸線上試算，12月底前撥款完成，還可獲免申辦手續費、房貸利率最優1.75％（機動計息）的專屬方案。

「線上房貸試算」，適用範圍包含六都的台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，及新竹市與新竹縣竹北市的住宅大樓、公寓、華廈等新成交房屋。台新銀行指出，透過數位模型試算，該行將即時於線上回覆可貸額度，試算是基於實際成交房屋進行價值鑑估，試算出的可貸額度將更為精準，貼近實際房貸審核結果。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民強調，台新銀行長期深耕房貸市場，自2018年起陸續推出各項房貸數位化服務，包括線上申請、線上補件、線上試算等功能，客戶不用出門也能快速申辦房貸。截至今年7月，房貸線上申請核貸件數已較去年同期成長2.3倍，單月核貸金額更創4年以來新高，近期將再有數位新功能上線，讓民眾體驗更加便捷安全的服務。

為滿足民眾在不同人生階段的資金需求，台新銀行說明，除提供多樣化房貸產品，針對購屋以外的資金需求也提供相關貸款專案，民眾可視自身需求來選擇。日前推出「公教巢好貸專案」提供房屋增／轉貸優惠利率、手續費1,688元起，凡任職於中央及地方各機關、公立學校及公營事業機構編制內員工，於今年12月底前均可申貸。