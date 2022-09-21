為了簡化車用無線技術，以及避免侵權所衍生冗長法律糾紛，包括日本豐田以及日產在內全球10幾家汽車製造業者，已與專利許可平台Avanci簽約，將可使用51家科技公司的車用無線技術。

在相互締約之後透過Avanci，這些汽車製造商可以拿到芬蘭諾基亞、瑞典愛立信以及台灣宏碁等相關2G、3G、4G甚至5G技術專利，應用範圍也從導航系統，一直到自動駕駛感測器等都有。

Avanci預估，到2025年時全球將有約410億個裝置或設備是與物聯網相關，自己的一站式服務，提供無線技術軟體與人工智慧硬體一個合法相互結合平台。目前，Avanci已與全球45家大小汽車商簽約。

例如，使用4G專利授權的話，每輛車收取20美元固定費用，在9月之前還是15美元，然後Avanci再將這筆錢分配給專利擁有者。做生意最怕侵權，故車商在與Avanci簽約後，就可安心來使用這些車聯網相關科技。

車廠與科技業者的侵權官司不勝枚舉，像是賓士被迫掏出腰包，在2021年結束與諾基亞長達數年專利使用糾紛。另外，福斯也被宏碁告，因為沒被獲准就在車內使用其4G技術，福斯最後在3月也乖乖地跟Avanci簽約和解。