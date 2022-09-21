電源供應器及海用雷達等代工產品需求強勁，且公司77GHz毫米波後向雷達模組順利通過日本TOYOTA認證，預計第4季開始出貨，為今年下半年及明年業績挹注動能，環科(2413)表示，目前訂單能見度已達明年第1季，下半年會比上半年好，今年獲利有望創下104年以來新高。

環科早期產品以變壓器為主，之後公司將產品重心放在工業、5G基站及網通等立基型電源，以及海用雷達/漁群探測器、遊艇控制器、藍芽通訊模組等資通訊模組產品代工，其中網通電源主要客戶為美國三大網通廠，公司亦從海用雷達代工延伸至車用毫米波雷，目前77GHz毫米波雷達除已出貨日本本田(Honda)，後向雷達模組亦順利通過日本TOYOTA認證，預計第4季開始出貨，公司與美國知名自行車品牌合作開發單車用BSD雷達也將於明年開始出貨，為營運增添新動能。

環科表示，目前車用毫米波雷達出貨及Honda及TOYOTA兩大車廠台灣區為主，公司亦持續佈局日本及東南亞市場，希望能爭取更多車款使用。

受惠於5G基地站、250瓦到300瓦通訊用電源，以及代工訂單強勁，且缺料問題逐漸紓解，環科今年前8月合併營收達29.81億元，年增7.66%，隨著產品組合優化、高毛利產品比重拉升，環科今年第2季合併毛利率達17.81%，上半年合併毛利率達15.59%，累計上半年稅後盈餘為7173萬元，每股盈餘為0.57元。

環科表示，目前訂單能見度已達明年第1季，下半年會比上半年好，毛利率亦可望維持上半年水準，只要物料供應穩定，今年獲利有望創下104年以來新高，明年營運亦成長可期。