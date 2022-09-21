海光(2038)公告火警事宜，因氣爆引發火警，波及隔壁兩家廠商建物受損及海光之作業怪手燒毀，進行作業之外籍移工一名更不幸罹難，損失估計中，但對公司整體營運及財務無重大影響。不過外資連日偏空看待，周三海光股價收跌0.55元或2.58%，報20.75元，收在當日最低價，創下一個半月新低，表現落入鋼鐵族群後段班。

海光向外承租之爐渣堆置場，進行爐渣作業處理不慎，因氣爆引發火警，波及隔壁兩家廠商建物受損及海光之作業怪手燒毀。該堆置場火災後，20分鐘內自行撲滅。不過進行作業之外籍移工一名不幸罹難。

海光表示，該爐渣堆置場停工，但未波及海光生產廠區，海光於周二檢查設備無虞後，預計周三再行復工；而作業怪手及遭波及之兩家廠商損失估計中，可能獲得保險理賠之金額也待確認。

海光也說明，因火勢隨即撲滅，且不在生產廠區，其他廠房及設備皆未受波及，對公司整體營運及財務無重大影響。海光更表態，將提出具體改善及防範措施，並配合政府單位調查。

海光8月營收11.10億元，年增48.27%、月增13.64%，創下同期新高；累計前8月營收75.24億元，年增20.79%，也登上近8年新高。

海光目前訂單能見度看到年底，接單佳情況下，本季本業可望轉盈，整體下半年看法亦正向以對。