投資人屏息等待聯準會即將揭曉的貨幣政策決議，周三南韓股匯債市同步走跌，指標公債殖利率創下10年新高。

KOSPI指數下跌0.87%，收在2,347.21點，創下7月15日以來收盤低新。Shinhan Financial Investment分析師表示，投資人比以往更為謹慎，因為上周美國的通膨數據令人震驚。

聯準會的貨幣政策會議將在今日晚些時候結束，市場普遍預期屆時該美國央行將升息至少75個基點，而其未來的政策預測也受到市場密切關注。

南韓9月1～20日國內出口數據下跌以及貿易收支出現逆差，亦給韓股帶來壓力。

重量級個股方面，三星電子跌0.90%，SK海力士收平，電池大廠LG Energy Solution跌0.83%。

外資賣超韓股2733億韓元。

韓元貶0.34%，報1,394.2兌一美元。

債市方面，流動性最高的3年期公債殖利率最高上漲11.5個基點，報3.904%，創下2011年8月初以來新高。10年期指標公債殖利率一度上漲11.6個基點，報3.936%，創下2012年4月來新高。