918地震全台傳出災情，民進黨新北市長參選人林佳龍提出「4年核定4萬戶都更」政策，新北市議員陳偉杰今總質詢時批評林佳龍藉機炒作，但也要求市府提出都更作為。對此，新北市長侯友宜表示，地震發生時已要求局處，全面檢視橋樑、建設有無損壞，市府也已降低危老都更門檻，按照穩健步伐推動。

陳偉杰指出，林佳龍是口號先生，提出「專案指定、專家進場、增加預算、加速進度」的口號全是廢話，口號容易，但卻不見具體作法，市府早已成立專責單位，進行都更，面對4年4萬戶都更，想問市府看法，以及講出相對應政策。

對此，城鄉局長黃國峰表示，新北市30年以上危老建物多，高氯離子海砂屋最為危險，不過講任何事都要負責，他有請教過相關公學會，若要推行4年4萬戶都更，1年就要推行1萬戶，接近全國量能，相關人員都認為要達到這樣的目標很高難度，尤其現在又處於缺工缺料的狀況。

黃國峰說，市府不僅與淡江大學、輔仁大學簽訂MOU，培育產業人才，也推動防災都更2.0，降低同意比率適用門檻，同意戶達9成就可實施，並用1.5倍原建築容積或基準容積重建。