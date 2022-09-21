電動車新南向傳捷報。經濟部技術處今表示，已推動臺灣車輛移動研發聯盟（mTARC）取得新南向三大成果，包括台車國際論壇召開、國產電巴量產泰國、台泰合建東協最大鋰電池廠擴產等，這宣示我國搶進東南亞電動車產業鏈。

技術處說明，首先是9月15日在泰國曼谷舉行「2022台灣車輛國際論壇」（TAIFE），吸引逾上百家泰國業者、7家台灣產研參與。

第二為促成台泰電動車產業鏈商機拓展，國產電動巴士量產外銷泰國，最後則是台泰企業合作落成東協最大規模鋰電池廠，兩年內將擴產到4GWh(400萬瓩小時)。

經濟部技術處科長何祥瑋表示，近年來以科技專案協助建立國產化電動車的電控、電機及電池三電關鍵技術，這次進軍泰國更有了階段性的重大發展。

台車國際論壇是亞洲汽車產業年度盛事，已邁入第18年，TAIFE主席、工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，此次是繼2019年後再度移師泰國，現場逾上百家廠商踴躍出席，泰國目標2030年產75萬輛電動車，未來可望帶動更多商機交流。

創奕能源董事長黃振聲指出，創奕與泰國上市公司Somboon集團合資成立STRON，已有電動巴士以及自駕車在曼谷試運行，未來將與工研院在泰國合作自駕車案，導入國內關鍵零組件。

本次在南向鋰電池廠擴產上也有進展，有量科技總經理李誌誠表示，工研院、有量科技與泰國EA集團共同發展電動車鋰電池技術，已於泰國完成第一階段年產能1GWh（100萬瓩小時）的生產線，將在兩年內擴產到4GWh。

同時泰國EA總裁允諾，年底前會親自來台，與台灣電動車供應鏈面對面洽談合作，進入東南亞及南亞市場場域。