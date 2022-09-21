今年房市多空交戰，外界盛傳即將出現爛尾樓潮，但根據安信建經統計，近年來台北市爛尾樓不增反減，市值逾百億元的爛尾樓，部份透過法拍成功拍出，有的則由建商、或資產公司接手推案銷售，大多數爛尾樓都能夠絕處逢生。安信建經總經理張峰榮表示，台北市寸土寸金，住宅供給緊繃，雖然仍不免有開發商因資金等問題產生爛尾樓，但只要爛尾樓不要遠在山邊、位置太過偏僻，通常很快的會有新的業者接手。

安信建經清點台北市近年5大爛尾樓動態，包括中山區「松下國賓」、萬華區「京都大觀」、大安區「上品硯」、中正區「致和園」與北投區「藏寿馥A區」等五個爛尾樓，預估合計案量逾百億元以上。

萬華「京都大觀」由鼎麗資產接手，在2018年更名為「[email protected]台北」，目前已經售完。中山「松下國賓」因原建商破產倒閉，後來由中登建設接手續建，更名為「松下國賓」，並於今年重新銷售。以上兩個爛尾樓雖然過程曲折，但同樣都有好的結果。

至於大安區「上品硯」、中正區「致和園」與北投區「藏寿馥A區」等三個爛尾樓案，則全走上法拍程序；其中，「上品硯」及「致和園」都順利拍定，「藏寿馥A區」多數戶別已拍定，且又以仁愛路二段的「致和園」案量最大，預估未來重建後案量可望達90億元以上。

張峰榮分析，台北市土地開發已漸趨飽合、素地稀少，而舊建物重建之產權整合又耗時，因此只要有爛尾樓釋出，區位及地段不差(銷售去化無虞)，且經評估具一定合理利潤、產權整合有望的話，往往就會成為業者競逐的標的物。

近期以來，因缺工料漲與土建融限貸令衝擊，外界示警台北市危老重建可能爆發爛尾潮。張峰榮建議，地主不管是與建商協議一般合建、或者危老重建，若想避開爛尾樓風暴，應篩選有信譽、實績良好的建商，或者透過建經公司的「全案管理」一條龍服務，順利推動危老重建。以安信建經為例，全案管理可為地主尋找適合的建築師及營造施工團隊，並且代為籌措資金，向金融機構爭取到優惠的融資條件(額度、利率、動撥方式)，解決興建中之資金缺口，大幅降低開發案淪為爛尾樓的機率。