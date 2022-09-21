嘉義1名人妻和老公結婚多年，沒想到老公卻和加油站女員工偷情，小三多次和老公一起出門逛街，在摩鐵、車上及工地發生性行為，還嗆人妻「被幹一年多老娘也爽」、「我已經幹到煩了」，人妻氣得要求小三賠償100萬元，法官認定小三確實侵害人妻配偶權，判小三賠償40萬元。

根據判決書指出，嘉義1名人妻不滿老公多次前往小三任職的加油站加油，小三為了感謝男方幫她找到工作，106年某日約男方到汽車旅館開房，小三還會利用下班或閒暇時，多次與男方前往附近工地、隱僻處或汽車旅館發生性行為、更同遊嘉義縣市、到各大賣場採買、逛街。

人妻表示，小三還和男方於公司附近租套房，她打電話給小三卻遭對方嗆：「被幹一年多老娘也爽」、「很愛他，當初他也有承諾會好好處理離婚」，人妻氣得要求小三賠償100萬元。

小三辯稱，男方為公司上司，並無發任何不正當男女關係，無證據證明她跟男方有共同出遊、擁抱、親吻或男女共處一室及衣衫不整等情形。

法官勘驗小三和人妻的聊天紀錄發現，小三曾表示：「我真的放不下你老公」、「跟你說我已經幹一年多了，我已經幹到煩了」等，還向人妻多次表示是否要與男方「復合」、「再和好」、「又在一起」等，由此可見小三和男方確實有親密交往關係，故判小三賠償40萬元，案經上訴後遭高院法官駁回，維持原判決，全案定讞。