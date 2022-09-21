針對民眾黨新竹市長候選人高虹安昨日遭週刊揭發其博士論文涉嫌抄襲、剽竊一事，民進黨今引用網路筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮在臉書質疑高虹安論文的內容炮打高虹安，民進黨發言人黃彩玲黃表示，不禁讓人質疑，已經進入司法程序的論文，還可以加工嗎？沒有偽造嫌疑嗎？

據轉述，代理黨主席也是新竹市立委柯建銘會中也表示，高虹安這次在論文增補一些內容部分，及事後高傲的發言兩大議題處理還有相關質疑，確實在地方有發酵。

黃彩玲今指出，根據媒體報導，2018年4月高虹安博士論文通過，卻在今年8月及9月，分別在論文謝詞與參考文獻，修改加註「內容源自資策會計畫」。高虹安從美國辛辛那提大學畢業四年後，還在修改論文內容，分明就是心虛的表現。這難道就是傳說中的偷吃還記得擦嘴嗎？

黃彩玲說，網路筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，去年9月開始，在他的臉書多次針對高虹安的博士論文提出質疑，並指出有抄襲之嫌，高虹安在今年8月26日，到台北地檢署對翁達瑞提起告訴，對此，不禁讓人質疑，已經進入司法程序的論文，還可以加工嗎？沒有偽造嫌疑嗎？

黃彩玲說，高虹安拿國家補助赴美，藉機攻讀博士學位，但據媒體報導，早在畢業半年前，她就密集為自己的下一步鋪路，私下和民間企業簽了聘用合約，這種過河拆橋，把國家當工具人的候選人，有可能為人民盡心服務嗎？

黃彩玲強調，高虹安自詡台大畢業，看不起中華大學夜間部的言論，才是真的選舉選到沒人性。本該為民發聲的民意代表，卻如此傲慢，難道還能奢望當市長會同理市民需求嗎？相信有智慧的新竹市民，都看在眼裡。