美國聯準會公佈議息決議前夕，人民幣對美元匯率在在岸和離岸市場雙雙走低。據澎湃新聞報導，今天（9月21日）人民幣對美元即期匯率在以7.0278開盤後，接連跌破7.03、7.04和7.05關口，盤中下跌超過400個基點。

今年以來，人民幣對美元即期匯率累計下跌10.7％。在離岸市場上，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率在以7.0305開盤後，接連跌破7.04、7.05和7.06關口，一度跌幅超過300個基點。

今年以來，離岸人民幣對美元匯率累計下跌了10.9％。本週，包括美國聯準會、英國央行及日本央行等都將公佈最新的貨幣政策決定。其中，美國聯準會將於北京時間9月22日凌晨公佈9月議息會議結果，在8月CPI出爐後，美國聯準會本月加息75個基點的概率飆升，同時出現加息100個基點的預期。美國聯準會自今年3月起開始加息，3月、5月、6月、7月分別加息25、50、75、75個基點。

報導引述興業研究指出，美國8月超預期通膨已引導市場充分定價美國聯準會9月會議加息75個基點及年末加息至4％附近，因而9月議息會議召開後的市場反應或與前幾次相同，美元指數料陷入階段性回落，但總體仍將維持強勢。但是也不能排除通膨粘性顯現後，美國聯準會進一步鷹派的可能，屆時美元指數將再迎漲勢。

中信建投則認為，美國經濟「弱而不崩」的局面沒有明顯變化，美國聯準會加息不宜輕言見頂，美元指數的最重要支撐力量仍在。人民幣方面，本輪貶值仍有延續性，但對資本流動的影響不強，預期亦不會顯著弱化。從債市、股市、FDI等指標判斷的資本流動料不會出現明顯走弱。以債市為例，半年來交易盤外資已經流出近兆元，繼續流出的力量已經明顯弱化。

「如果影響大宗供給的因素短期內不發生明顯變化，大宗商品價格未必大幅下降，美國加息縮表節奏短期內或很難有明顯放緩，美元可能還會比較強勢，人民幣對美元匯率短期也可能在當前水平上波動。」中金公司指出，但是看遠一點，隨著防疫政策的優化，以及穩地產政策效果顯現，加上基建實物工作量加速落地，人民幣匯率走弱的因素將減少，而走強的因素將增加，人民幣將可能有升值空間。