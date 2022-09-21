民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控博士論文涉抄襲，她昨（20）日召開記者會澄清，稱一路成績優異、「不是像什麼中華大學夜間部」引熱議，今日為此兩度道歉。高虹安今午接受專訪時，談到相關爭議忍不住淚灑現場，中斷錄影約3分鐘，回座後仍難掩情緒啜泣強調，她自幼認真向學，「我不是林智堅！我沒有抄襲！」藥師林士峰不捨表示，「要說最噁心的政黨，民進黨肯定名列前矛，一個全面執政的政黨，傾全黨之力抹黑一個小黨的候選人」。

林士峰今日在臉書上表示，要說最噁心的政黨，民進黨肯定名列前茅，一個全面執政的政黨，傾全黨之力抹黑一個小黨的候選人，發現打不下去了，開始挑一下無關緊要的事影射，甚至開始斷章取義戰「態度」。林士峰直言，「面對國家級的打壓，高虹安委員辛苦了」，更呼籲「希望新竹市的朋友，11月26日一定要站出來，給高虹安一個公道，也為翻轉台灣亂象盡一份力氣」。此篇文章一發出，引起許多網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友紛紛留言表示，「公道自在人心！至少虹安有為自己講錯話道歉，反觀民進黨的政客們，誰曾有願意道歉過」、「我辛辛苦苦打到菁英牌位，硬要把我跟開外掛的金牌類比，是我也會哭出來」、「想到自己苦讀成學霸還得跟學渣相提並論，想哭也是人之常情」、「你可以罵她，但不要羞辱她好嗎？被說像林智堅，天啊！是我也哭」、「第一次看到考第一名的要跟作弊的道歉」、「高虹安加油！我相信高水準的新竹市民他們明確的選擇！」