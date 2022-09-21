國民黨桃園市長參選人張善政21日開記者會說明農委會研究案爭議，強調受限保密條款，一直到9月16日農委會記者會後，才算獲得公開說明的許可，律師陳麗玲聲援指出，公開應保密的事務要處5年以下的有期徒刑跟100萬元的罰金，母公司宏碁也會被連坐，「不是開玩笑的事情！」

張善政在「無懼抹黑，坦蕩說明：農委會委託宏碁農業電子化科技計畫案說明記者會」上，一開場就公開秀出保密條款，白紙黑字寫明未經同意不得公開洩漏，斥對手頻頻稱他擠牙膏、拿擋箭牌迴避、沒有保密期限全都是「胡說八道」，強調受限於保密條款，一直到9月16日農委會記者會後，才算獲得公開說明的許可，原訂19日開記者會卻因地震造成各地災情而取消，21日終能親上火線澄清外界疑慮。

律師陳麗玲也聲援，直指根據《政府採購法》91條，公開應祕密項目可處5年以下、100萬元以下罰金，宏碁也要負連帶責任，強調是受限相關罰則，才無法第一時間出來澄清說明，直到農委會9月16日提出報告稱可能有抄襲疑義，允許部分公開後才能對外釋疑，「這個不是開玩笑的事情，保密義務在所有企業界裡面也是非常重要的事情！」

陳麗玲也直指《採購法》100條也規定，主管機關得隨時查核報告內容，否則會有101條違約限制投標罰則，當時蘇嘉全擔任農委會主委，每月一定要提供相關報告，若真涉抄襲當時為何不審查？甚至還能通過驗收？對於選舉至今的奧步非常痛心。

陳麗玲說，關於農委會要求簽約當事人宏碁公司以及計畫主持人張善政要在9月30號之前，向農委會來說明，張善政會全力配合宏碁公司，針對農委會質疑的部分也會提供成果報告。

「農委會你有所有的資料，卻放任周刊當打手！」陳麗玲認為，這件案子最重要的關鍵在於持有所有資料的農委會，且更可惡的是，民進黨桃園市黨部居然把周刊做成精美的黑函到處發送，稱張善政A錢5736萬，團隊已經在上周六晚上到中壢警分局提出意圖使人不當選和加重誹謗的告訴，她敬告所有其他的民進黨的參選人，「請不要再以此作文章，否則迴力鏢會打到自己身上！」

張善政強調，《政府採購法》規定若採購案甲乙雙方發生爭議，應該由主責採購的公共工程委員會調解，調解不成上法院審理，「不是單方說了算，要經法院審理！」今也會正式發函，請農委會公開全部文件。