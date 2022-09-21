民進黨新北市長候選人林佳龍根據雜誌民調，批評新北市長侯友宜市政退步，侯友宜選舉辦公室回擊，林佳龍在台中市長任內都名列後段班。林佳龍今（21）日表示，新北市升格12年，預算倍增，而侯友宜執政4年，城市競爭力年年退步，問題出在市長和他的團隊「既無力且分心」。

林佳龍說，「無力」就是沒有提出重大建設，當然城市的發展不進則退，新北市在六都的競爭中被其他城市超越；「分心」則是侯市長口口聲聲說「好好做事」，心卻志在2024總統選舉，這就是新北市現在最大的問題。

林佳龍強調，侯市長的發言人來攻擊他，是企圖轉移焦點，還是要回到市政的檢驗，侯市長既無力推動重大建設與福利，也分心總統大位，解決方案就是「新北大翻新」。

林佳龍批評，最諷刺是侯市長一再講「安居樂業」，但各項指標現在都是後段班，甚至吊車尾，根據遠見雜評比，新北市治安向滑樓梯從第9名掉到17名，消防公安、交通道安也都在12名之後，治安、公安、道安3不安，侯市長卻像在念經一再講「安居樂業」、「好好做事」，一再答非所問、打高空，像在跳針一樣不斷重複，面對民意最後逃不了人民的選擇。