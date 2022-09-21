花東鐵路本月18日因強震受損，初估修復時間至少1個月，台鐵以「類火車」客運接駁方式因應，對每天靠鐵路通勤的學生來說較為不便，甚至被迫遲到早退，因此，鳳林鎮公所租用遊覽車，明起周一至周五免費接送鎮內學生到花蓮市區學校，預計試辦10天，試接駁狀況決定是否延長。

鳳林鎮公所表示，本月18日台東池上6.8級地震造成許多學子賴以通勤的花東鐵路受損，以致花蓮至台東方向列車停駛，雖有「類火車」接駁，最早一班清晨6時從玉里站發車，但到達鳳林時間已是7點40分，抵達花蓮時間更是上午9點，學生注定遲到，特別是那些還須轉車的學校，如花工、花中等，學生到校時間只變得會更晚，放學時，學生還得配合類火車時間請假早退，長期勢必影響學習情形。

另，「類火車」班次有限，車程不穩，加上只停靠幾處主要車站，如壽豐、鳳林、光復等車站，讓原本搭通勤電車可抵達的小站學子，須改在主要車站下車，再換搭公車或請家人接送，下放學之路變得更加遙遠。

經鳳林鎮公所評估鎮上約有3、40名在花蓮市就讀高中職的學生通勤受到影響，決定承租遊覽車，周一至周五免費接送，明天起發車。

鎮長蕭文龍指出，鳳林學子專車明天上午6時20分從長橋里義民亭出發，沿途停靠鳳林公車站（鎮民廣場）、南平公車站、林榮公車站、花蓮市中華路、花蓮高商、花蓮高工、花蓮高中等接駁點；下午5時則從花蓮高中出發，循原路返回長橋里義民亭。

蕭文龍表示，目前鎮公所暫時規畫免費接送鳳林學子10天，後續視相關單位如何解民眾、學子通勤問題，再決定免費接駁時間是否延長。

至於鳳林學生專車接駁詳細時間，鎮公所將請各里里長協助宣導並公布在公所網站、臉書專頁、鳳林鎮各社團群組，並張貼在各里辦公處並發函給各學校向學生宣導。