2022跨聯盟籃球邀請賽，21日賽程首戰由T1分聯盟兩支隊伍台中葳格太陽、桃園雲豹對壘，雲豹靠著首節單節21比9攻勢，加上全場18記三分球炮轟，最後83比74收下勝利，雲豹在所屬分組暫以2勝1敗排第2。

這場比賽第4節也發生了插曲，台中葳格太陽蘇奕晉和桃園雲豹新秀陳孝榕攻防身體激烈對抗，雙方也打出火氣，蘇奕晉也打了陳孝榕後腦勺，蘇奕晉遭驅逐出場，陳孝榕執行兩罰再為球隊增添分數。

賽後蘇奕晉表示，雙方當時身體纏在一起，陳孝榕抬手時有打到他，自己才回手；陳孝榕則說：「自己是職業賽事新人，學長看到我可能覺得我是比較軟的肉，但我要兇悍起來，教練也要我強勢，被打當下我也生氣，但趕緊平復心情，專注球場上。」

桃園雲豹陳孝榕此役三分球11投6中，攻下全場最高26分，隊友曾品富18分、8籃板，盧捷閔14分、7助攻；台中葳格太陽以盧冠軒19分最高，白薩14分、董永全11分。

桃園雲豹近兩場比賽三分球進球數都在15顆以上，前一場隊SBL台灣啤酒三分球出手40次投進19球，今天（21日）對太陽則是外線37投18中，雲豹總教練劉嘉發認為，球隊有不錯的外圍和內線，有特別針對之後外援加入後的打法，由外援在擔任肉搏戰的角色，本土球員伺機攻擊，也希望藉跨聯盟賽事、訓練持續進步，在外援加入、球季開打後能更快進入狀況，

台中葳格太陽總經理汪蔚傑指出，球隊前面心情放太鬆，第一節只得9分，被對方投太多三分球，對比賽熟悉度都要做檢討，尤其上半場13次失誤，籃板、命中率也不敵對手，剩一個月就要進入新賽季，有時輸球也是好事，讓球隊記取經驗。

汪蔚傑也肯定隊上新人董永全表現，稱讚此役拿下11分的董永全打出來到球隊後最佳表現，而董永全不管出賽幾分鐘，都拿出非常好的態度、專心應戰，未來球隊也會給他機會展現。

桃園雲豹陳孝榕（左3）、台中葳格太陽蘇奕晉（右）場上發生小衝突。（中華籃協提供）