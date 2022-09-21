據了解，黃男的右眼皮縫4針、雙耳出血、雙膝也有傷口，另外全身多處擦挫傷，醫師研判可能有腦震盪，目前已出院返家靜養。(黃敬文翻攝)

超衰！男路人遭誤認通緝犯慘遭壓制滿身傷 三重警挨告。（影／三重警方提供）

黃男出門被警方誤認是通緝犯，結果雙方扭打在一起時造成臉部掛彩。(黃敬文翻攝)

新北市三重警分局永福派出所翁姓男警、江姓男警，昨(20)日晚間前往三重區竹圍街一處巷口埋伏追捕通緝犯時，誤將一名經過的54歲黃姓男子認作是該通緝犯，結果警方在試圖壓制對方的過程中，造成對方渾身是傷；目前黃男已對2人提出傷害、妨礙自由告訴，三重警分局已依法受理，並強調將持續加強員警相關法制教育，避免執法爭議案件發生。

事發在昨晚(20)日晚間9時許，當時翁警與江警為追捕一位有槍砲前科的41歲李姓毒品通緝犯，2人著便衣循線前往三重區竹圍街一處巷口埋伏，當時黃男正巧走近通緝犯的機車，翁警隨即上前攔查，表明自己是警察，質問對方「是不是李某某」。

警方指出，翁警表明自己身分後，黃男仍未配合盤查、出示身份，因此翁警上前欲將其帶回查證身份時，黃男便以雙手推擠拉扯，雙雙倒向旁邊的機車處，而江警見狀也上前協助制伏黃男，並呼叫支援警力支援，之後將黃男上銬帶回分局查驗身分後，才發現抓錯人，連忙幫黃男處理傷口，並在所長的陪同下前往醫院治療。

黃男家屬則指控，當時黃男出門準備領錢，結果在巷子裡就突然被著便衣的翁警騎機車攔下，對方沒有出示或表名身分，二話不說就攻擊黃男，黃男見對方著便衣，擔心是遇到流氓也不敢反擊，僅出手試圖阻擋對方攻擊，2人發生衝突後雙雙倒向一旁停放的機車，這時另一名江警也過來協助制伏黃男。

黃男家屬表示，後來著制服的警察到場後，黃男見警方到場後以為得救了，結果再被辣椒水對他進行潑灑，之後黃男遭上銬制伏後還遭攻擊，這時黃男雖有出示證件，但還是被警方帶回派出所調查，在所內還被上腳鐐，直到該派出所長發現抓錯人，才趕緊將黃男解銬，並帶往三重醫院治療。

據了解，黃男是一所知名公立高中校工，並且是航特退伍，他的右眼皮縫4針、雙耳出血、雙膝也有傷口，另外全身多處擦挫傷，醫師研判可能有腦震盪，目前已出院返家靜養，黃男不僅對翁警及江警提出傷害、妨礙自由告訴，黃男家屬也揚言要提出國賠，討回公道。

三重警分局指出，雖然黃男後來有出示身分證，但現場抗拒情形有帶回派出所確實查證身份的需要，因此使用強制力，將黃男上銬帶返所查證身分，發現非通緝犯後也將他釋放並帶往醫院治療。

三重警分局表示，事件發生後連夜展開調查，對於員警埋伏盤查遇抗拒拉扯致雙方受傷，有關黃男提告傷害、妨害自由，本分局依法受理調查函送新北地檢署偵辦，絕不庇縱、不護短，另對於同仁錯認通緝犯造成致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，本分局依規定調查予以懲處，絕不寬貸。

警方強調，重申員警執法應嚴守法紀、遵照相關法令執行，本案將持續加強員警相關法制教育，避免執法爭議案件發生。