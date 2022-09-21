蔡英文總統今天前往花蓮慈濟精舍拜會證嚴法師，感謝投入這次地震的救災。她說，每當台灣遇到困難的時候都有慈濟。她感恩許多慈濟人，也希望在救災的合作上，中央地方、政府民間持續共同努力，讓國家更有韌性。

今天是921國家防災日，蔡英文表示，她除了來到花蓮參加防災演練，關心這次地震後，花蓮和台東的災情復原進度，也來到慈濟精舍，跟許久不見的證嚴法師會面。

她說，這次的國家防災日演練，包括慈濟、紅十字會及基督教救助協會等民間團體，都有共同投入，而財團法人賑災基金會，也和消防署共同合作支援演練。這就是民間與政府共同協力，讓台灣防救災的能量更為強大。

名嘴周玉蔻曾批評慈濟人用「上人」稱呼證嚴法師，不過蔡英文仍尊稱「上人」，她表示，「我跟上人說，感恩慈濟投入這次地震的救災」。很多慈濟的師兄師姐、醫護人員，在第一時間都自動自發，前往災區協助，提供了很多民眾在物資、熱食和心靈上的協助。

她強調，每當台灣遇到困難的時候都有慈濟。在危機災難之際，誠意和善念對於人心的撫慰很重要。感恩許多慈濟人，也希望在救災的合作上，中央地方、政府民間持續共同努力，讓國家更有韌性。