總有一些過於自信的人，相信自己什麼都行，不太需要靠別人，不太喜歡交朋友來拓展人際關係，結果搞得自己沒真正的朋友，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、摩羯座、巨蟹座人際關係方面不太好，喜歡憑自己的努力來完成事情，沒時間交際。

1.處女座

處女座認為，這個世界上，幾乎沒有什麼是憑著努力爭取不到的，尤其是能力對於處女座很重視。如果其中一種能力不夠，那就靠其他能力來分攤，他們心中想只有自己能真正滿足自己，所以還是多花時間自己努力，應酬交朋友，真心沒時間。

2.摩羯座

摩羯座相信，一步一腳印，路是死的、人是活的，靠自己最實在。摩羯座時常鼓勵著自己，朝著目標前進，只要自己行了，人際關係自動會來，不需要刻意去找，所以才交不到什麼朋友。

3.巨蟹座

巨蟹座有個玻璃心，向別人開口求助，若得不到回應會心碎，會覺得關係不美好了，自己的小劇場會開始在心中無限次放映著，巨蟹座也不擅長交朋友，除非是慢慢變熟的，因為他們覺得打交道有點累，只要是心累的事，巨蟹座寧願自己來，為了減少跟人的摩擦。