大陸川觀新聞報導，四川瀘定9月5日規模6.8地震中失聯17天的瀘定灣東水電站職工甘宇，21日上午在猛虎崗獲救。上午11時30分，找到甘宇的王崗坪鄉躍進村村民倪太高說，地震後家裡房屋不能居住，他在山下租了房子，兩天前回到躍進村餵羊時，聽說救援人員在附近搜尋甘宇。因為對猛虎崗一帶地形熟悉，便在親戚家住下，想著白天去找找看。今天上午7時，他帶了兩瓶飲料和一些糖果，從親戚家出發，徒步兩個多小時，在一處山坡聽到了有人呼救的聲音，尋過去便發現躺在樹林中的甘宇。

倪太高描述，甘宇身上衣服破爛，腿上有傷。他立即打電話給當地政府，並將攜帶的飲料拿出，讓他慢慢喝下。「他狀態還可以，就是看到我大哭了一場，說還好遇到了我。」隨即，他還給家裡打電話，讓他們送來了衣服、褲子。目前，他們已將甘宇轉移到猛虎崗管護站，正等待直升飛機將他轉送到醫院。

上午11時30分，石棉縣王崗坪鄉抗震救災指揮部集結大渡河勇士突擊隊10人，消防員8人，醫護人員2名，集結前往猛虎崗展開營救。當地準備好空中直升機救援力量隨時待命，待天氣具備起飛條件後，隨時前往。

救援甘宇時間序：

9月5日 地震後甘宇和羅永放棄第一時間逃生，在灣東水電站堅守一夜。

9月6日 一早甘宇和同事羅永一起，向外逃生，中間打通電話和公司取得聯繫。

9月7日 甘宇因體力不支，讓羅永出去找救援，和羅永分開。

9月8日 羅永依靠找到的打火機，點燃柴火後被救援人員發現，被困75小時後，通過救援直升機運送到瀘定縣城。

9月9日 救援力量千方百計營救甘宇，直升機等待了一天，因下雨未能起飛。石棉縣救援力量徒步進山營救，也因塌方路斷中止。

9月10日 成都和德陽兩支消防救援隊伍搭乘直升機飛赴指定地點開展搜救，救援隊伍由十多名專業消防救援人員、當地嚮導和之前被救回來的羅永組成。

9月11日 救援力量再次在周邊展開搜救，未能找到甘宇。

9月21日 確認甘宇獲救的消息，在石棉縣王崗坪鄉猛虎崗被老鄉營救。