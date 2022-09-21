花東鐵路強震受損，交通部推出類火車接駁旅客。（蔡旻妤攝）

強震影響，花蓮玉里到台東鐵路中斷，其中新秀姑巒溪橋修復需半年以上，衝擊東部觀光，台東觀光協會21日至台東縣議會陳情，原客滿的雙十連假退訂5成，呼籲政府給予協助。台東縣長饒慶鈴當場允諾台東縣府提供1000萬旅遊補助，也請民航局加開飛機班次；立委劉櫂豪也建議增加南迴鐵路及交通補貼等解方。

強震使花東鐵路進入黑暗期，台鐵統計有3座鐵路橋梁受損、3處軌道變形，其中新秀姑巒溪橋最嚴重，高壓電桿傾斜、橋墩鋼筋外露、15支橋墩都位移，初步估計修復通車最少要6個月以上，恐衝擊雙十連假疏運。

交通部以類火車的方式接駁旅客，台東縣議員陳宏宗指出，民眾反映類火車太慢，很難準點抵達，觀光客行李多，不太可能改坐類火車來台東旅遊。遊客葉小姐說，平時2至3小時的車程，現在變成5個多小時，真的很困擾；屏東陳姓遊客直呼，要轉車非常麻煩，近期不想再到花蓮。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，各旅宿業者近期都接到退團、退房電話，原本幾乎客滿的雙十連假訂房已被嚇跑了5成。台東長期處於交通弱勢，火車中斷半年，加上航空班次少，期盼政府提供民眾旅遊補助，提高觀光客來台東的意願。

饒慶鈴當場允諾，縣府將加碼1000萬元推動獎勵旅遊，細節會另外公告，另請民航局常態加開北東飛機航班或加大飛機機型，並提供在地鄉親對外交通票價優惠措施。

台鐵力拚9月底搶通新萬里溪橋、客城1號橋，僅剩玉里到富里約22.4公里需以公路接駁，劉櫂豪建議加開南迴鐵路班次、飛機航班及中央補助居民交通費。