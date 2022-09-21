大量魚群暴斃，連鴨子都有。（市議員邱于軒提供／高雄洪靖宜傳真）

大量魚群暴斃。（市議員邱于軒提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄市大寮區1家油品公司今年7月份因偷排儲槽廢水進入灌溉大排被居民發現通報，環保局依違反《廢棄物清理法》開罰14萬4000元。沒想到近期高雄市議員邱于軒又接到民眾陳情，這幾天大寮區新厝里林內路附近的大排水溝中，有魚群暴斃狀況，懷疑是附近有不肖廠商排放汙水，環保局獲報後也到場調查。

高雄市議員邱于軒近期接獲民眾陳情，指出這幾天大寮區新厝里林內路附近的大排水溝中，有魚群暴斃狀況，而且還不只一位民眾反映，有人說發現狀況後19日打1999通報，但通報2次後沒人處理，還有人私訊她，指出整條路都飄散著死魚臭味，邱于軒除聯絡環保局，並派服務處同仁到現場查看，畫面拍下大批魚群翻肚死亡躺在大排水溝中，甚至還有鴨隻死亡，整條大排水溝水臭混合死魚臭，難聞味讓附近居民苦不堪言。

「水汙問題民眾比相關局處還積極！」針對邱于軒質疑，環保局表示，19日接獲通報大寮區大崎腳橋附近水色呈現明顯混濁，且有大量死魚，當日就派員到場了解，經查為附近砂石業者從事洗砂作業時，將廢水收集至沉澱池進行沉澱後排出，但設施沉澱效果不佳，使得混濁的泥水流入大寮排水溝，造成汙染。

環保局當場命該公司立即停止排放廢水行為，並採集廢水送驗，後續待水質分析結果，依《水汙染防治法》規定可裁處6萬至2000萬罰鍰並予以停工；此外，水利局已於現場持續打撈死魚。

邱于軒質疑不僅魚暴斃數量多，如果只是單純的泥沙量過高而導致河川溶氧不足，不可能連鴨子也會死亡，仍希望環保局往上游追查，環保局則表示，鴨子死亡原因仍待釐清，會持續向上追查多採樣。